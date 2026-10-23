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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस की मांग पर अखिलेश यादव का रिएक्शन, कहा- 170 सीटों का हमें...

कांग्रेस की मांग पर अखिलेश यादव का रिएक्शन, कहा- 170 सीटों का हमें...

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ यूपी चुनाव 2027 में सीट शेयरिंग को लेकर हो रहे दावों पर पहली प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Oct 2026 04:19 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में अपना वोट डाला. इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर भी बयान दिया है.

कन्नौज सांसद ने कहा कि 170 सीटों का हमें और कांग्रेस को पता है. हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है. सपा नेता ने कहा कि हमें बीजेपी को हराने का रास्ता निकालना है. 

इसके साथ ही एमएलसी चुनवा पर उन्होंने कहा, स्नातक एमएलसी चुनाव का जो चुनाव हो रहा है इसके लिए मैं सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं क्योंकि आपके वोट से लोकतंत्र बचेगा. जहां पर ये सरकार दावा करता रहा कि निष्पक्ष चुनाव होगा. बहुत सारे जगह पर भाजपा के लोग निराश है जिस तरह से मतदान हो रहा है उससे भाजपा निराश हो गए हैं कई जिलों से सूचना मिली है कि जहां पर सपा के लोग मतदान करने जा रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए भाजपा के गुंडे या फिर भ्रष्ट अधिकारी को आगे कर दिया है.

अखिलेश ने कहा कि तो ये शिक्षक का चुनाव है. ये व्यवहार ये आम चुनाव में करें. लेकिन आम जनता इनके खिलाफ है और एक-एक मतदान करके इन्हें हटाने का काम करेंगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Up News Up Politics Up Mlc Election Up Election 2027 SAMAJWADI PARTY
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