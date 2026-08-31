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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र

IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, राज्यपाल को लिखा पत्र

IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेजकर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की मांग की.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 31 Aug 2026 10:03 PM (IST)
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  • आईएएस दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर अजय राय ने सवाल उठाए है.

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र भेजकर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि दिव्या मित्तल जैसी सक्षम और ईमानदार अधिकारी का करीब 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देना चिंता का विषय है. उन्होंने राज्यपाल से इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाने की अपील की है.

विदेश की नौकरी छोड़कर IAS बनी थीं दिव्या मित्तल

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा कि दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई की थी. इसके बाद विदेश की नौकरी छोड़कर उन्होंने देश की सेवा के लिए IAS को चुना. उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी के तौर पर काम किया और जनहित से जुड़े कई काम किए. अजय राय ने कहा कि ऐसी अधिकारी को फील्ड की जिम्मेदारियों से हटाकर राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया और अब उन्होंने IAS की सेवा से इस्तीफा दे दिया.

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इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं, लेकिन सवाल गंभीर

पत्र में कांग्रेस ने कहा कि दिव्या मित्तल ने अपने इस्तीफे की वजह सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं की है. हालांकि, अजय राय ने 2017 के बाद प्रदेश के अन्य IAS अधिकारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी जिक्र करते हुए इसे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय बताया है.

गोरखपुर सांसद के बयान का भी जिक्र

अजय राय ने अपने पत्र में गोरखपुर से जुड़े एक वायरल वीडियो का भी जिक्र किया. उन्होंने सांसद के कथित बयान को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जनसमस्याओं पर सवाल उठाने वालों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है. उन्होंने समारोह में मुख्यमंत्री के कथित तौर पर हंसने का भी जिक्र किया.

'अफसरों पर नहीं होना चाहिए राजनीतिक दबाव'

अजय राय ने कहा कि अगर संविधान और नियमों के मुताबिक काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी योग्यता और अनुभव के मुताबिक सम्मान के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसका असर छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा.

उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाया जाए, ताकि सक्षम और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बना रहे और उनकी क्षमता का इस्तेमाल प्रदेश की जनता के हित में हो.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 31 Aug 2026 10:03 PM (IST)
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UP NEWS LUCKNOW NEWS
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