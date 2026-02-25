'जब नाश मनुज पर छाता है...', शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर आई कांग्रेस, लखनऊ में लगा होर्डिंग

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है. शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई हैं. राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने शंकराचार्य के समर्थन में बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया है.

कांग्रेस ऑफ़िस के सामने जो पोस्टल लगाया गया है उसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुलाकात की तस्वीर ऊपर की ओर लगी है. अजय राय शंकराचार्य के सामने नीचे की ओर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बताते हुए अजय सिंह बिष्ट कहा गया है.

शंकराचार्य के समर्थन में उतरी कांग्रेस

इस पोस्टर में लिखा कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं- 'जब नाश मनुज पर छाता है..पहले विवेक मर जाता है..' इसके नीचे लिखा है 'सनातन विरोधी अजय सिंह बिष्ट' और आगे लिखा है- 'शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में..'



ये होर्डिंग कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा ने लगवाए हैं जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नेता है. कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के होर्डिंग लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में लगवाएं हैं. इसके ज़रिए संदेश साफ है कि कांग्रेस अब खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में मैदान में आ गई है. इससे पहले अजय राय भी शंकराचार्य से मुलाक़ात कर चुके हैं.

शंकराचार्य विवाद को विरोधी दलों ने सनातन धर्म के सम्मान से जोड़ दिया है, सपा हो या कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में हैं. कांग्रेस को इस पोस्टर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जगदगुरू रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडेय ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है. शंकराचार्य ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि ये सब उनके ही इशारे पर किया जा रहा है.