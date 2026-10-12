Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: लखनऊ कांग्रेस मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, ममता चौधरी दिल्ली तलब

UP: लखनऊ कांग्रेस मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, ममता चौधरी दिल्ली तलब

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाओं के बीच अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब ममता चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 12 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के चलते लखनऊ में रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के पदभार ग्रहण के दौरान पूर्व अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों और कांग्रेस पार्षद ममता चौधरी के बीच कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. 

अब इस मामले में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ममता चौधरी को तत्काल दिल्ली तलब किया है. माना जा रहा है कि घटना को लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है. साथ ही प्रदेश के नेताओं से भी जवाब-तलब हो सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील

यह भी पढ़ें: 'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार

रविवार को हुई थी जूतम-पैजार 

यहां बता दें कि आराधना मिश्रा मोना के शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों और पार्षद ममता चौधरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट की भी नौबत आ गयी. एक दूसरे पर जूते भी चले. वहां मौजूद नेताओं ने बीच-बचाव किया. इस दौरान अजय राय नाराज होकर जाने लगे तो प्रमोद तिवारी और इमरान मसूद उन्हें मनाकर कार्यालय लाए.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसने विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी को उजागर कर दिया. इस पूरे मामले में शीर्ष नेतृत्व बेहद नाराज बताया जा रहा है.

कौन हैं ममता चौधरी ?

ममता चौधरी लखनऊ नगर निगम में कांग्रेस की पार्षद हैं और दल की नेता भी हैं. इसके अलावा वो यूपी कांग्रेस कमेटी महिला संगठन के मध्य क्षेत्र की अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी देख रही हैं. ममता 2022 में मोहनलाल गंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी  हैं.

ममता चौधरी ने अजय राय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें अपशब्द बोले और सबके सामने बुरी तरह जलील किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अजय राय के समर्थकों ने मारपीट भी की है.

फिलहाल इस मामले से कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. ठीक विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला था, लेकिन इस तरह की गुटबाजी सामने आ जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी

Published at : 12 Oct 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
गोरखपुर में मिशन शक्ति के छठे चरण का आगाज, CM योगी ने दिखाई रैली को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
'राइज एंड फॉल' में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश? तेज प्रताप ने कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
'ध्रुव का समर्थन करें...', रवि किशन ने CM योगी के सामने मंच से की अपील
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
महाराष्ट्र
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
इंडिया
INDIA Bloc March Live: INDIA गठबंधन की SC में 'वोट चोरी' अर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC का नाम
LIVE: INDIA गठबंधन की SC में 'वोट चोरी' अर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC का नाम
क्रिकेट
OTD: भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
साउथ सिनेमा
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन 11 नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget