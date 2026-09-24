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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का EC चीफ हमला, गिरफ्तारी की मांग

UP कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का EC चीफ हमला, गिरफ्तारी की मांग

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार देश के साथ अपराध कर रहे हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 24 Sep 2026 04:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव आयोग, SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा हमला बोला है. ABP News से खास बातचीत में गौतम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी.

राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने देश के साथ अपराध किया है. गौतम ने कहा कि ज्ञानेश कुमार देश के साथ अपराध कर रहे हैं. बीजेपी को जिताने के लिए दिन-रात काम करना देश के साथ गद्दारी है. उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए.

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SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान

गौतम ने कहा कि कांग्रेस SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर अब जमीन पर उतरने जा रही है. उनके मुताबिक, पूरे देश में चुनाव आयोग, SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है. जिसमें आगे की रणनीति और एक्शन प्लान पर चर्चा होगी. गौतम के मुताबिक, सोमवार को देशभर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे.

SIR को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का चुनाव आयोग के साथ टकराव पिछले कुछ दिनों में और तेज हुआ है. कांग्रेस नेताओं ने आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं.

अखिलेश यादव की यात्रा पर बोले– सबको एक-एक बूथ तक पहुंचना है

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रायबरेली से प्रस्तावित यात्रा को लेकर भी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यात्रा करनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं. गौतम ने कहा कि विपक्षी दलों का लक्ष्य जमीन तक पहुंचना होना चाहिए और सबको एक-एक बूथ तक पहुंचना है, उस पर काम चल रहा है.

403 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी, गठबंधन पर अगले महीने बातचीत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर गौतम ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर ली है. हालांकि उन्होंने INDIA गठबंधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया. गौतम के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के अलावा कई छोटी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में वे गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं.

उन्होंने कहा कि अगले महीने से गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू होगी और सीटों का समझौता सम्मानजनक आधार पर होगा. हालिया रिपोर्टों में भी गौतम के हवाले से अगले महीने गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा की बात सामने आई है.

150 से 200 सीटों पर गठबंधन की तैयारी?

राजेंद्र पाल गौतम ने संकेत दिया कि कांग्रेस गठबंधन में 150 से 200 सीटों के बीच हिस्सेदारी चाहती है. साथ ही पार्टी सभी 403 सीटों पर अपनी संगठनात्मक तैयारी जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अलावा कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से भी बातचीत चल रही है. कांग्रेस का उद्देश्य INDIA गठबंधन को मजबूत करना है.

राहुल–प्रियंका यूपी में देंगे ज्यादा समय

गौतम ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बड़े पैमाने पर समय देंगे. उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर बूथ तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही.

एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर हमला

यूपी में कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर भी राजेंद्र पाल गौतम ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एनकाउंटर के नाम पर दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों की हत्या हो रही है. गौतम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है.

ओवैसी के साथ गठबंधन पर क्या बोले गौतम?

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस उन राजनीतिक ताकतों के साथ गठबंधन को लेकर सतर्क रहेगी. जिनके बारे में पार्टी का मानना है कि वे BJP को फायदा पहुंचाती हैं.
उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए बची हुई हैं क्योंकि उनका बीजेपी के साथ तालमेल है.

कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ–साथ INDIA गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी में है. सीट बंटवारे पर बातचीत अगले महीने शुरू होने की बात कही गई है. जबकि पार्टी ने 403 सीटों पर अपनी तैयारी जारी रखने का संकेत दिया है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 24 Sep 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam UP NEWS
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