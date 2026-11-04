यूपी चुनाव से पहले फेरबदल, आज जारी हो सकती है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस अपने संगठन में तेजी से बदलाव कर रहा है. जिसमें अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने की संभावना है. मंगलवार को यूपी प्रभारी और राजेन्द्र पल गौतम के साथ यूपी के नेताओं ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में बैठक की है.

इस बैठक में जिलाध्यक्षों के साथ ही महानगर अध्यक्षों के भी नाम तय किए जा चुकें हैं और अब जल्द ही इसकी किसी भी समय घोषणा हो सकती है.पार्टी ने इसमें जमीनी नेताओं को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की है.

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ज्यादातर नामों पर सहमति का दावा

राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कहा, "सब साथियों के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर, प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति, पीएसी और राज्य चुनाव समिति, मीडिया कमेटी तमाम समिति के ऊपर चर्चा की है. स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनने के ऊपर चर्चा किया और पूरे अभियान को किस तरीके से लेकर जाना है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत किए, टेंटेटिव कुछ चर्चा करके नाम फाइनलाइज किए हैं और जब फाइनल होकर आएगा तब उसको हम घोषित करेंगे."

छोटे दलों को साथ लेना का दावा

यूपी प्रभारी ने आगे कहा, "अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पूरा अभियान चलाएंगे. छोटे दल कौन से लेने हैं, वो दोनों दल बैठकर बातचीत करेंगे, उनको फिर उसी हिसाब से सम्मिलित करेंगे. लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे-छोटे दल हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको केवल इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है. वो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और जैसे ही तय हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन दो दल मुख्य रूप से गठबंधन में हैं और सीट शेयरिंग जब फाइनल हो जाएगी वो हम आपको बताएंगे."

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