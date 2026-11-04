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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले फेरबदल, आज जारी हो सकती है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट

यूपी चुनाव से पहले फेरबदल, आज जारी हो सकती है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट

यूपी में कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने संगठन में फेरबदल कर सकता है, जिसमें जिलाध्यक्षों के साथ ही महानगर अध्यक्ष भी शामिल हैं. प्रियंका गांधी के साथ बैठक में नाम फाइनल किए जा चुके हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस अपने संगठन में तेजी से बदलाव कर रहा है. जिसमें अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने की संभावना है. मंगलवार को यूपी प्रभारी और राजेन्द्र पल गौतम के साथ यूपी के नेताओं ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में बैठक की है.

इस बैठक में जिलाध्यक्षों के साथ ही महानगर अध्यक्षों के भी नाम तय किए जा चुकें हैं और अब जल्द ही इसकी किसी भी समय घोषणा हो सकती है.पार्टी ने इसमें जमीनी नेताओं को ज्यादा महत्व देने की कोशिश की है.

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ज्यादातर नामों पर सहमति का दावा 

राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कहा, "सब साथियों के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर, प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति, पीएसी और राज्य चुनाव समिति, मीडिया कमेटी तमाम समिति के ऊपर चर्चा की है. स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनने के ऊपर चर्चा किया और पूरे अभियान को किस तरीके से लेकर जाना है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत किए, टेंटेटिव कुछ चर्चा करके नाम फाइनलाइज किए हैं और जब फाइनल होकर आएगा तब उसको हम घोषित करेंगे."

छोटे दलों को साथ लेना का दावा 

यूपी प्रभारी ने आगे कहा, "अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पूरा अभियान चलाएंगे. छोटे दल कौन से लेने हैं, वो दोनों दल बैठकर बातचीत करेंगे, उनको फिर उसी हिसाब से सम्मिलित करेंगे. लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे-छोटे दल हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको केवल इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है. वो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और जैसे ही तय हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेकिन दो दल मुख्य रूप से गठबंधन में हैं और सीट शेयरिंग जब फाइनल हो जाएगी वो हम आपको बताएंगे."

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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