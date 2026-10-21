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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस का पीलीभीत सदर में 13150 नाम बदलने का दावा, सुप्रिया श्रीनेत ने दिखाई तस्वीर

कांग्रेस का पीलीभीत सदर में 13150 नाम बदलने का दावा, सुप्रिया श्रीनेत ने दिखाई तस्वीर

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि अगर मतदाता को अपने नाम में हुए बदलाव की जानकारी ही नहीं होगी, तो वह मतदान के दिन अपने वोट के अधिकार की रक्षा कैसे कर पाएगा?

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 21 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी मतदाता सूची पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है. यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के EPIC नंबर और सीरियल नंबर वही रहने के बावजूद उनके नाम बदल दिए गए. उन्होंने इसको लेकर दस्तावेज़ भी दिखाए. इससे पहले लगातार सामाजवादी पार्टी मतदाता सूची पर सवाल उठा रही थी. 

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि अगर मतदाता को अपने नाम में हुए बदलाव की जानकारी ही नहीं होगी, तो वह मतदान के दिन अपने वोट के अधिकार की रक्षा कैसे कर पाएगा? फाइनल ड्राफ्ट में अपना नाम, पता और EPIC नंबर देखकर मतदाता निश्चिंत हो जाता है कि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है. लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर में मतदाताओं के रिकॉर्ड में इस तरह बदलाव किए गए कि इसकी जानकारी संबंधित मतदाताओं को नहीं हो सकी.

कांग्रेस प्रभारी ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि कोई मतदाता EPIC कार्ड और दूसरे पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन सूची में उसका नाम ही न मिले तो वह क्या करेगा? उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में मतदाता किससे शिकायत करेगा और उसके वोट के अधिकार की भरपाई कैसे होगी. पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 884 ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जो अब भी वहां रह रहे हैं और इसके लिए आवेदन भी कर चुके हैं. वहीं, 26 ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का आरोप लगाया.

कई विधानसभा में हुई शिकायत

राजेंद्र पाल गौतम ने कहां कि एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, तो प्रदेश की दूसरी विधानसभाओं में क्या स्थिति होगी? उन्होंने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से किसी को हराने और किसी को जिताने की व्यवस्था तैयार की गई है. वोटिंग प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का एक ऐसा षड्यंत्र है, जिस पर कभी किसी की नजर आसानी से नहीं पड़ सकती. ऐसा तंत्र तैयार किया गया है कि चुनाव आयोग की मदद से किसी को भी हराया जा सकता है.

वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि "ये संजय गंगवार हैं, ये पीलीभीत सदर से विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं. इन्होंने 2022 का चुनाव सिर्फ 6,930 वोटों के अंतर से जीता था. मैं आपको इनकी तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि विधानसभा क्षेत्र संख्या 127, पीलीभीत सदर में सामने आई कथित गड़बड़ियाँ इन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी हैं. इन्होंने चुनाव केवल 6,930 वोटों से जीता था, जबकि, जैसा कि प्रभारी ने बताया है, इस कथित हेरफेर में 16,000 से ज्यादा वोट शामिल थे.

सुप्रिया श्रीनेत ने सीमा खन्ना की दिखाई तस्वीर

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इन गड़बड़ियों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ. ये सीमा खन्ना हैं, ये चुनाव आयोग में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर विभाग की प्रमुख हैं. किसी को नहीं पता कि आजकल ये कहाँ हैं. आप सभी ने ऐसी रिपोर्टें देखी होंगी जिनमें आरोप लगाया गया है कि सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और बदले जा रहे हैं. इसके साथ ही अन्य तरह की गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं. आपने ऐसी रिपोर्टें भी देखी होंगी जिनमें DM, SDM, ADM और ERO ने बार-बार कहा है कि उनके पास इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है. वे लगातार सीमा खन्ना को एक बार में 16 या 17 ईमेल भेज रहे थे, जिसमें लिखा था, 'हमने गोवा में इन मामलों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर लिया है; कृपया इन लोगों को सूची में जोड़ दें.' हालाँकि उन नामों को नहीं जोड़ा गया क्योंकि कथित तौर पर सीमा खन्ना ने सॉफ्टवेयर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था."

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
UP News CONGRESS UP Election 2027
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