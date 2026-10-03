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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लड़ाई अभी जारी है...', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले अजय राय

'लड़ाई अभी जारी है...', यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बोले अजय राय

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव करते हुए विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को यूपी कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. आराधना मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 03 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार (2 अक्तूबर) को बड़ा बदलाव करते हुए विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसके बाद अब पूर्व अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है. अजय राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पार्टी के नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि पार्टी की लड़ाई अभी जारी है.

कांग्रेस नेता अजय राय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जीवनभर आभारी रहूंगा. लड़ाई अभी जारी है. नए प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे! हर-हर महादेव!"

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कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव करते हुए विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को यूपी कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. आराधना मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं.  

इमरान मसूद बने यूपी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष

वहीं संगठन में हुए इस बदलाव के बीच लोकसभा सांसद इमरान मसूद को यूपी कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है.

गठबंधन पर दिया बड़ा बयान

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आराधना मिश्रा ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ करेंगी. वहीं गठबंधन के बारे में बात करते हुए आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि 2027 का चुनाव है और गठबंधन धर्म भी निभाना है. मुझे पूरा भरोसा है कि इन सभी चीजों के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और हमारे बड़े परिवार के सभी सदस्यों के साथ-साथ नौजवानों और युवाओं को साथ लेकर हम इस चुनौती को पूरा करेंगे

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Ajay Rai UP News CONGRESS
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