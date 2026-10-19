यूपी में जमीन के रिकॉर्ड में बड़ा बदलाव, 65 लाख वरासत ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ी प्रगति का दावा किया है. राजस्व विभाग के मुताबिक, प्रदेश में रियल टाइम खतौनी व्यवस्था का 99.86 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 85 प्रतिशत से अधिक गाटों में अंश निर्धारण किया जा चुका है. वहीं, 98 प्रतिशत भू नक्शों को खतौनी से जोड़ा गया है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भूमि अभिलेखों को अपडेट रखने और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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छह साल के रोस्टर से रियल टाइम खतौनी तक

राजस्व विभाग के अनुसार, वर्ष 2017 से पहले खतौनी तैयार करने की व्यवस्था छह साल के रोस्टर पर निर्भर थी. कई प्रक्रियाएं ऑफलाइन होने के कारण लोगों को जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. योगी सरकार ने इन सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दिया है. अब रियल टाइम खतौनी व्यवस्था के जरिए रिकॉर्ड को समय के अनुसार अपडेट करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर वाली खतौनी

राजस्व विभाग ने खतौनी को अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बनाने के लिए क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी शुरू की है. इससे दस्तावेजों की जांच और सत्यापन आसान हो सकता है. डिजिटल व्यवस्था से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच बनाने में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है. विभाग का दावा है कि इससे पुरानी प्रक्रिया की तुलना में कामकाज अधिक पारदर्शी होगा.

65 लाख से ज्यादा वरासत ऑनलाइन दर्ज

भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम जमीन का रिकॉर्ड दर्ज कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. विभाग के मुताबिक, अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं. पहले इस काम के लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इससे समय और मेहनत लगती थी. ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन और रिकॉर्ड दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है.

भू नक्शे और अंश निर्धारण में भी प्रगति

राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक गाटों का अंश निर्धारण पूरा हो चुका है. उपलब्ध भू नक्शों और शजरों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया है. वहीं, 98 प्रतिशत भू नक्शों को खतौनी से जोड़ा जा चुका है. इसके अलावा वर्ष 2021 से ई-खसरा पड़ताल ऐप के जरिए डिजिटल खसरा तैयार किया जा रहा है. इससे खेतों से जुड़े विवरण को डिजिटल रूप में दर्ज करने में मदद मिल रही है.

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