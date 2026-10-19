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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में जमीन के रिकॉर्ड में बड़ा बदलाव, 65 लाख वरासत ऑनलाइन

यूपी में जमीन के रिकॉर्ड में बड़ा बदलाव, 65 लाख वरासत ऑनलाइन

यूपी में रियल टाइम खतौनी व्यवस्था का 99.86% काम पूरा होने का दावा है. 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज हुई हैं. 98% भू नक्शे खतौनी से जोड़े गए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ी प्रगति का दावा किया है. राजस्व विभाग के मुताबिक, प्रदेश में रियल टाइम खतौनी व्यवस्था का 99.86 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 85 प्रतिशत से अधिक गाटों में अंश निर्धारण किया जा चुका है. वहीं, 98 प्रतिशत भू नक्शों को खतौनी से जोड़ा गया है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भूमि अभिलेखों को अपडेट रखने और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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छह साल के रोस्टर से रियल टाइम खतौनी तक

राजस्व विभाग के अनुसार, वर्ष 2017 से पहले खतौनी तैयार करने की व्यवस्था छह साल के रोस्टर पर निर्भर थी. कई प्रक्रियाएं ऑफलाइन होने के कारण लोगों को जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. योगी सरकार ने इन सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर दिया है. अब रियल टाइम खतौनी व्यवस्था के जरिए रिकॉर्ड को समय के अनुसार अपडेट करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर वाली खतौनी

राजस्व विभाग ने खतौनी को अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बनाने के लिए क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी शुरू की है. इससे दस्तावेजों की जांच और सत्यापन आसान हो सकता है. डिजिटल व्यवस्था से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच बनाने में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है. विभाग का दावा है कि इससे पुरानी प्रक्रिया की तुलना में कामकाज अधिक पारदर्शी होगा.

65 लाख से ज्यादा वरासत ऑनलाइन दर्ज

भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम जमीन का रिकॉर्ड दर्ज कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है. विभाग के मुताबिक, अब तक 65 लाख से अधिक वरासत ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं. पहले इस काम के लिए लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इससे समय और मेहनत लगती थी. ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन और रिकॉर्ड दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है.

भू नक्शे और अंश निर्धारण में भी प्रगति

राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक गाटों का अंश निर्धारण पूरा हो चुका है. उपलब्ध भू नक्शों और शजरों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया गया है. वहीं, 98 प्रतिशत भू नक्शों को खतौनी से जोड़ा जा चुका है. इसके अलावा वर्ष 2021 से ई-खसरा पड़ताल ऐप के जरिए डिजिटल खसरा तैयार किया जा रहा है. इससे खेतों से जुड़े विवरण को डिजिटल रूप में दर्ज करने में मदद मिल रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 19 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS States News Luckniw News
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