हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मित्रों के साथ जो महफिल जमती थी, जमी ही रह जाती थी...' सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

'मित्रों के साथ जो महफिल जमती थी, जमी ही रह जाती थी...' सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

Cm Yogi Moradabad Visit: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सोच विध्वंशकारी बाबरी सोच है, उनकी साईकिल पंचर हो चुकी है, उसमे अब चलने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी है.

Written By : उबैदुर रहमान |  Updated at : 30 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सोच विध्वंशकारी बाबरी सोच है, उनकी साईकिल पंचर हो चुकी है, उसमे अब चलने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी है. इसलिए अखिलेश अब राम नाम का सहारा ले रहे रहे हैं. देर सवेर वह भी राम नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई देंगे. 

योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में दानवीर भामाशाह का हवाला देते हुए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घटी में हुए युद्ध का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह महाराणा प्रताप को अंतिम क्षण में युद्ध का मैदान छोड़ कर हटना पड़ा था और दानवीर भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, तब दोबारा उन्होंने सभी किले वापस ले लिए थे.

रामलला के दर्शन करने जा रहे UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत

9 साल पहले उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था मुरादाबाद- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी को हमारी डबल इंजन सरकार दस लाख की दुर्घटना बीमा देती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले मुरादाबाद उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, गन्दी और अव्यवस्था के लिए जाना जाता है. आज का मुरादाबाद यूपी के एक्सपोर्ट हब के रूप में अपना नाम बना रहा है.

पहले के मुख्यमंत्री के पास नहीं थी जनता का हाल चाल लेने की फुर्सत- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास कहां फुर्सत थी, वह बड़े घर में पैदा हुए एक बजे सो कर उठते थे. इसके बाद 3 बजे तक तैयार होते थे और 5 बजे अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ जाते थे. महफिल जो जमती थी वो जमी ही रह जाती थी और जनता का हाल चाल लेने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी. मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि जब आपने अच्छे लोग को चुनाव जिताया तो अब विकास हो रहा है.

ताजमहल में होंगे ये बड़े बदलाव, विदेशी टूरिस्ट का 'वेलकम किट' से होगा स्वागत, और भी कई तैयारियां

Published at : 30 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Moradabad News Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मित्रों के साथ जो महफिल जमती थी, जमी ही रह जाती थी...' सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला
'मित्रों के साथ जो महफिल जमती थी, जमी ही रह जाती थी...' सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चोरी नहीं रोक सके, हिंदू को दर्शन करने से रोक रहे हैं', राम मंदिर जाने से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता
'चोरी नहीं रोक सके, हिंदुओं को रोक रहे हैं', राम मंदिर जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida New School Time: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली, गर्मी के प्रकोप के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला
Noida New School Time: नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
इंडिया
'अगर कोई ट्रस्टी मुसलमान होता तो...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असदुद्दीन ओवैसी का तंज
'अगर कोई ट्रस्टी मुसलमान होता तो...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असदुद्दीन ओवैसी का तंज
स्पोर्ट्स
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? सुप्रीम कोर्ट ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
अमेरिका में अब कुछ भी करेंगे ट्रंप? SC ने दी राष्ट्रपति को खुली छूट, जानें क्या सुनाया फैसला?
हेल्थ
Ginger Tea Health Risks: फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
ट्रेंडिंग
Video: 13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस
13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget