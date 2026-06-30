'मित्रों के साथ जो महफिल जमती थी, जमी ही रह जाती थी...' सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सोच विध्वंशकारी बाबरी सोच है, उनकी साईकिल पंचर हो चुकी है, उसमे अब चलने की सामर्थ्य खत्म हो चुकी है. इसलिए अखिलेश अब राम नाम का सहारा ले रहे रहे हैं. देर सवेर वह भी राम नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई देंगे.

योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में दानवीर भामाशाह का हवाला देते हुए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घटी में हुए युद्ध का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह महाराणा प्रताप को अंतिम क्षण में युद्ध का मैदान छोड़ कर हटना पड़ा था और दानवीर भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी, तब दोबारा उन्होंने सभी किले वापस ले लिए थे.

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9 साल पहले उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था मुरादाबाद- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी को हमारी डबल इंजन सरकार दस लाख की दुर्घटना बीमा देती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले मुरादाबाद उपद्रव, दंगे, कर्फ्यू, गन्दी और अव्यवस्था के लिए जाना जाता है. आज का मुरादाबाद यूपी के एक्सपोर्ट हब के रूप में अपना नाम बना रहा है.

पहले के मुख्यमंत्री के पास नहीं थी जनता का हाल चाल लेने की फुर्सत- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास कहां फुर्सत थी, वह बड़े घर में पैदा हुए एक बजे सो कर उठते थे. इसके बाद 3 बजे तक तैयार होते थे और 5 बजे अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ जाते थे. महफिल जो जमती थी वो जमी ही रह जाती थी और जनता का हाल चाल लेने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी. मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि जब आपने अच्छे लोग को चुनाव जिताया तो अब विकास हो रहा है.

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