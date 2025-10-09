'देख सपाई बिटिया घबराई...लड़के हैं गलती कर देते', जालौन में सपा पर जमकर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
Jalaun News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में हुए कहा कि अगर त्यौहारों पर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत उनसे सख्ती से निपटेगी.
कुछ लोग त्योहारों के समय दंगा कराने का करते थे काम- सीएम
बीजेपी सरकार में यमराज कर रहा अपराधियों का इंतजार-सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफिया और अराजकता के लिए प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है. उन्होंने सपा पर महापुरुषों के स्मारक तोड़ने और 'एक जनपद एक माफिया' की नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले सपा नेता गुंडों को 'लड़के हैं, गलती कर देते हैं' कहकर बचाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में अपराधियों के लिए यमराज इंतजार कर रहा है.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर त्यौहारों पर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत उनसे सख्ती से निपटेगी. योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड के लोगों को अपने जिले का नाम बताने में संकोच होता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने यूपी को 'बीमारू' राज्य की छवि से निकालकर एक विकसित प्रदेश बना दिया है.
पहले गरीबों का होता था शोषण, अब बिना भेदभाव मिलता है लाभ- सीएम
उन्होंने कहा कि अब किसानों को हर सुविधा मिल रही है, व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों का शोषण होता था और नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, जबकि बीजेपी सरकार विकास लेकर आई है. उन्होंने कहा कि सपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे आपस में लड़ रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जालौन की धरती को नमन करते हुए की. उन्होंने कालपी के प्रसिद्ध हैण्डमैन कागज और जिले में पांच नदियों के संगम होने का जिक्र करते हुए इसे जिले के सौभाग्य की बात कही.
