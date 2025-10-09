'देख सपाई बिटिया घबराई...लड़के हैं गलती कर देते', जालौन में सपा पर जमकर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद जालौन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वही समाजवादी पार्टी है जो नौजवानों के रोजगार पर डकैती थी, बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करती थी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा- "उस समय इनके नेता कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते है," सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अपराध और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है. अगर बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाया तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा.

कुछ लोग त्योहारों के समय दंगा कराने का करते थे काम- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "2017 के पहले भी लोग बोलते थे 'देख सपाई बिटिया घबराई', लोग यह भी कहते थे 'जिस गाड़ी में सपा झंडा, उसमें सपा का कोई गुंडा'. ये बातें 2017 के पहले भी चलती थी." उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 के पहले चाचा-भतीजे के जोड़ी वसूली (उगाही) के लिए निकल पड़ती थी. प्रदेश में कुछ लोग त्यौहारों के समय पर दंगा कराने का काम करते थे. सीएम योगी ने कहा कि अब सरकार दंगाइयों के आगे नहीं झुकती, बल्कि उन्हें उनकी सही जगह दिखा देती है.

बीजेपी सरकार में यमराज कर रहा अपराधियों का इंतजार-सीएम

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, माफिया और अराजकता के लिए प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है. उन्होंने सपा पर महापुरुषों के स्मारक तोड़ने और 'एक जनपद एक माफिया' की नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पहले सपा नेता गुंडों को 'लड़के हैं, गलती कर देते हैं' कहकर बचाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में अपराधियों के लिए यमराज इंतजार कर रहा है.



मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर त्यौहारों पर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत उनसे सख्ती से निपटेगी. योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश, खासकर बुंदेलखंड के लोगों को अपने जिले का नाम बताने में संकोच होता था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने यूपी को 'बीमारू' राज्य की छवि से निकालकर एक विकसित प्रदेश बना दिया है.

पहले गरीबों का होता था शोषण, अब बिना भेदभाव मिलता है लाभ- सीएम

उन्होंने कहा कि अब किसानों को हर सुविधा मिल रही है, व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गरीबों का शोषण होता था और नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, जबकि बीजेपी सरकार विकास लेकर आई है. उन्होंने कहा कि सपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे आपस में लड़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जालौन की धरती को नमन करते हुए की. उन्होंने कालपी के प्रसिद्ध हैण्डमैन कागज और जिले में पांच नदियों के संगम होने का जिक्र करते हुए इसे जिले के सौभाग्य की बात कही.