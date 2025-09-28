हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKarur Stampede: तमिलनाडू के करूर में भगदड़ में 39 लोगों की मौत, सीएम योगी सहित यूपी के कई नेताओं जताया दुख

Karur Stampede: तमिलनाडू के करूर में भगदड़ में 39 लोगों की मौत, सीएम योगी सहित यूपी के कई नेताओं जताया दुख

UP News: तमिलनाडू के करूर जिले में भगदड़ में 39 लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 03:37 PM (IST)
तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर) को अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, रैली में भगदड़ मचने की वजह से कम से कम 39 लोगों की मारे जाने की खबर है. मरने वालों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे. इस घटना पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित प्रदेश के कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया है. 
 
करूर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, "तमिलनाडु के करूर में हुए दुखद हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुःख हुआ. इस दुखद घटना ने कई अनमोल जिंदगियाँ छीन लीं. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ. प्रभु श्री राम उन्हें शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ."

केशव प्रसाद मौर्य ने घटना को बताया पीड़ादायक

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी तमिलनाडू के करूर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया है. उप मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "तमिलनाडु के करूर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है. इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

अखिलेश यादव ने घटना पर जताया दुख

तमिलनाडू के करूर में मची भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "तमिलनाडु में हुई दुखद घटना में अपने प्रियजन को खोने वाले परिवार के प्रति प्रार्थना और संवेदना."

कांग्रेस नेता घटना पर जताया दुख

करुर भगदड़ पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. जिस तरीके से कार्यक्रम के प्रमुख विजय ने जितने भीड़ की अनुमति ली थी उससे 3 गुना भीड़ इकट्ठा कर ली. कोई प्रबंध नहीं किया. मैं तमिलनाडू के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है..."

बता दें कि तमिलनाडू के करूर जिले में 27 सितंबर को अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था. जिसमें 10,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान था मगर पहुंचने वालों की संख्या 27 हजार को पार गई. विजय के भाषण के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 39 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा 95 से अधिक लोग घायल हुए और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

Published at : 28 Sep 2025 02:24 PM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath Karur Stampede
