'मौजूदा पीढ़ी को अतीत और बदलाव से कराएं अवगत', CM योगी ने गोरखपुर में की बड़ी अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में समाज के प्रबुद्धजन का आह्वान किया है. कहा कि वे वर्तमान पीढ़ी को देश व प्रदेश के अतीत और आज दिख रहे बदलाव से अवगत कराएं. सीएम ने कहा कि नौजवानों को यह बताना होगा कि नौ-दस साल पहले प्रदेश में क्या हालात थे और आज क्या परिवर्तन आया है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश को अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा का अभिशाप देने वाले संगठनों के हाथों गुमराह होने से बचाने के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है और जागरूकता की यह जिम्मेदारी प्रबुद्धजन को उठाने के लिए आगे आना होगा. सीएम योगी शुक्रवार को राप्तीनगर स्थित बिट्टू मैरिज हाउस में आयोजित ‘प्रबुद्ध संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

Gorakhpur News: पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, इंजीनियर ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो

'युवाओं को पता होना चाहिए तुष्टिकरण का क्या होता है खामियाजा'

उन्होंने कहा कि यदि हम आज के युवा को जो 9-10 वर्ष पूर्व 11-12 साल का रहा होगा, उसे पूर्व स्थिति से अवगत नहीं कराएंगे तो वह भूल जाएगा कि तुष्टिकरण का खामियाजा क्या होता है. सीएम ने कहा कि 9-10 वर्ष पहले गुंडागर्दी, अराजकता, अव्यवस्था, कर्फ्यू, क्षेत्रीय दलों के शोषण का खामियाजा यह प्रदेश भुगत चुका है. युवाओं को आगाह करके उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी है. सीएम ने कहा कि क्षणिक स्वार्थवश नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ देशद्रोह है और यह छूट किसी संगठन या संस्था को नहीं दी जा सकती.

'2017 के पहले दंगा, अराजकता, और भ्रष्टाचार ही थी यूपी की पहचान'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सबने बदलते भारत बदलते उत्तर प्रदेश और बदलते गोरखपुर को देखा है. 2017 के पहले जब नौनिहाल पैदा होता था तो मां-बाप उसे इंसेफेलाइटिस से बचाने को लेकर चिंतित रहते थे. बच्चे के बड़ा होने पर पढ़ाई, नौजवान होने पर नौकरी और रोजगार की चिंता थी. रोजगार के लिए यूपी से बाहर जाने पर पहचान का संकट था. काम शुरू भी किया तो पता चलता था कि पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है.

उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास बाधित था. बिजली, सड़क और रोजगार नहीं था. अन्नदाता किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी. व्यापारी गुंडा टैक्स देने को मजबूर था, चिकित्सक भयाक्रांत रहते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं. दंगा, कर्फ्यू, अराजकता, व्यवस्था और भ्रष्टाचार ही उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी.

'आज यूपी में विकास, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी'

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी है. आज बेटी, व्यापारी सभी सुरक्षित हैं. यहां इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुका है. सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना आज चल रहा है. गोरखपुर में एम्स संचालित है और पहले खुद बीमार रहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज बेहतरीन सुविधाएं दे रहा है. गोरखपुर में हर तरफ फोरलेन की कनेक्टिविटी है.

उन्होंने कहा कि पिछले नव वर्ष में अकेले गोरखपुर में 15 हजार करोड रुपये के प्रोजेक्ट आए हैं और इतने ही लगने वाले हैं. 15 हजार करोड रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50 हजार नौजवानों को अकेले गोरखपुर में नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है.

'पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत दुनिया के लिए प्रेरणा'

उन्होंने कहा कि पिछले 11-12 वर्ष में बदलता हुआ भारत आज दुनिया के लिए प्रेरणा बना हुआ है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है. सही दिशा में भारत की प्रगति दुनिया के अंदर शानदार प्रगतियों में गिनी जाती है. सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व में सबसे बेहतरीन प्रबंधन भारत का रहा है.

सीएम ने कहा कि दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भारत की तुलना में कोरोना से चार गुना मौत हुई जबकि उसकी आबादी भारत की चौथाई है. अमेरिका की तुलना में कम संसाधन के बावजूद हमारा कोरोना प्रबंधन इसलिए बेहतरीन रहा है हमारे पीएम मोदी खुद फ्रंटफुट पर आकर नेतृत्व दे रहे थे.

'पीएम मोदी के आह्वान का करें अनुसरण'

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते हर तरफ ईंधन की आपूर्ति बाधित है. अमेरिका जैसे देश मे डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम चार गुना बढ़े हैं. यूरोप के देशों की हालत खराब है. पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है। अरब के देश स्वयं परेशान हैं, अंधकार में रहने के लिए मजबूर हैं. दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का वातावरण है. 12 फरवरी से लेकर के लगातार यह सब चल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने जनता से ईंधन बचत करने, सोना न खरीदने और विदेश भ्रमण से बचने के कुछ आह्वान किए हैं. मोदी जी के इस आह्वान से प्रेरणा प्राप्त कर पूर्वजों की थाती को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी, सार्वजनिक वाहनों, ई वाहनों के उपयोग, कार पूलिंग जैसे उपायों पर अमल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हम सबको वर्तमान चुनौती के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा.

पश्चिम बंगाल में कमल खिलने पर हर भारतीय खुश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की तरफ भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया. कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने पर पूरा भारत खुशी से झूम उठा है। वहां अब सुरक्षा का नया वातावरण बन रहा है, इससे हर भारतीय खुश है. सीएम योगी ने कहा कि हम अलग अलग राज्यों के निवासी हो सकते हैं लेकिन सबका भाव देश प्रथम ही होना चाहिए. यही भाव हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए.

नोएडा में लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कार और हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार