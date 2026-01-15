सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने जा रहे संजय निषाद को पुलिस ने रोका, कैबिनेट मंत्री हुए नाराज

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद बुधवार को मेरठ में मारे गए सोनू कश्यप के परिवार से मिलने जा रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते में ही यूपी गेट पर रोक लिया गया, जिसके बाद यहां जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला. संजय निषाद ने जब जाने की जिद की तो उनको गेस्ट हाउस ले आई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी ज़ाहिर की.

दरअसल सोनू कश्यप की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई. इस घटना को लेकर इलाके में लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. ऐसे में मंत्री संजय निषाद पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना जताने के लिए मेरठ निकले थे लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और गेस्ट हाउस में काफी देर तक रोक कर रखा. जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल काफी गरम हो गया.

संजय निषाद को यूपी गेट पर रोका

संजय निषाद ने अधिकारियों पर कड़ा हमला बोला कहा मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है. मैं परिवार से मिलना चाहता था, उनका दुख साझा करना चाहता था. पुलिस दावा कर रही है कि उसने एक लड़के को पकड़ लिया है लेकिन, क्या एक नाबालिग लड़का हत्या कर सकता है. वो मेरे समाज का लड़का है मुझे वहां जाना था.

संजय निषाद ने कहा कि मेरी अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने वादा किया था कि वह मिलवाएंगे फिर भी मुझे वहां जाने से रोका जा रहा है. मैं तो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहता था. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आख़िर किसके इशारे पर उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है.

सपा-बसपा से मिले होने का लगाया आरोप

कैबिनेट मंत्री ने इन अधिकारियों के सपा-बसपा की मानसिकता से जुड़े होने का आरोप लगाया और कहा कि ये अधिकारी सरकार के काम में रोड़ा अटका रहे हैं. ऐसे ही अधिकारियों की वजह से बीजेपी को 43 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी ही वोट डलवाते तो ठीक है, 43 सीट हम हार गए, इसका कारण अधिकारी है.

उन्होंने कहा कि अंदर से हाथी, साइकिल और पंजा है ऊपर से कमल के साथ है. मैं गठबंधन का साथी हूं, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ से करूंगा.