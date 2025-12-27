'सपा सरकार में अपराध था बेलगाम', जनसुनवाई के दौरान अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल (26 दिसंबर) गाजीपुर के मरदह ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां पर लोगों की समस्याओं को जाना समझा और उसके निराकरण का निर्देश दिया. इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा हापुड़ के किसानों के बकायों को लेकर सरकार को घेरा है.

इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था और सैफई में नाच हो रही थी. अखिलेश यादव बैठकर नाच देख रहे थे. क्या वह भूल गए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में किसानों का जितना भुगतान हुआ उसे तीन गुना ज्यादा बीजेपी ने किसानों का कराया है.

अखिलेश की सरकार में छुट्टा साढ़ की तरह घूमते थे अपराधी- ओम प्रकाश राजभर

अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी राज में बाटी चोखा की जगह पर माटी चोखा खाने को मिलता है. इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के जमाने में अपराधी छुट्टा साढ़ की तरह घूम रहे थे. उस पर विराम लग गया है समाजवादी कांग्रेस और बसपा की सरकारों में दंगा हुआ करते थे और कर्फ्यू लगते थे. उसे पर भी विराम लग गया है और जो बिचौलिया बीच में माल लूट लेते थे वह सभी पैसा अब किसान के सीधे खाते में सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के माध्यम से आ रही है. अब तो लोगों को इससे दिक्कत हो रही है पहले वह स्वतंत्र होकर लूट रहे थे.

अखिलेश यादव ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया- मंत्री

अखिलेश यादव ने आशा कार्यकर्ता को लेकर तंज करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि जब वह 5 साल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया. उन्हें अपने कार्यकाल का भी काम बताना चाहिए यह मानव स्वभाव में है कि फलदार वृक्ष में ही लोग पत्थर मारते हैं सूखे पेड़ को कोई नहीं पूछता है.

इस दौरान कार्यक्रम स्थल के बगल में ही बनने वाले सभागार में घटिया निर्माण के सवाल पर मंत्री ने अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं. जांच कराना है तो लिख कर दीजिए ठेकेदार मानक के अनुसार काम कर रहा होगा. आपको लगता है तो खड़ा होकर सीमेंट बालू मिलवाये.

ये भी पढ़िए- VIDEO: सीएम नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे