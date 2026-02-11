Exclusive: यूपी बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान, ABP न्यूज को बताया किस बात पर रहेगा जोर
UP MInister Suresh Khanna: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार पर लोगों का विश्वास है. उसे बजट से मजबूत मिलेगी. सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार आज बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट 2026 पेश करेगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा सदन के पटल पर बजट रखेंगे. इस बजट को लेकर प्रदेश के लोगों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. एबीपी न्यूज़ ने बजट को लेकर वित्त मंत्री से ख़ास बात की. जिसमें उन्होंने दावा किया कि बजट से प्रदेश के विकास को और मजबूती मिलेगी.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास है. उसे बजट से मजबूत मिलेगी. हमारा तकनीक के साथ रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने का विशेष जोर रहेगा. सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया जाएगा.
बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कही ये बात
सुरेश खन्ना ने कहा कि लोग चाहते हैं कि ये सरकार रहे क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा काम हुआ है. मैं कुछ दिन पहले दावोस गया था. दावोस में दुनिया के 60 राष्ट्राध्यक्ष आये थे अमेरिका के राष्ट्रपति आये थे. जैलेंस्की भी आये थे. यूपी पर लोगों का खास फोकस था, ये हमारे लिए गौरव की बात है.
विरोधी दलों पर साधा निशाना
वित्त मंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी सरकार में हर क्षेत्र में काम किया है. खास तौर पर पढ़ाई के साथ डिजिटलाइज्ड तकनीक के साथ लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है. आज के दिन सुरेश खन्ना ने अपने अंदाज में कहा कि शोहरत के पीछे भागना फिजूल है मजा तो तब है जब शोहरत तुझे तलाश करे.
बता दें कि इस बार यूपी का बजट सबसे बड़ा होने का दावा किया जा रहा है. इस बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. ये बजट सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण कालिक बजट हैं, ऐसे में इस बजट में कई लोकलुभावन योजनाएं के ऐलान होने का भी अनुमान है.
