हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Budget 2026: युवा-महिला-किसान...यूपी के बजट में क्या होगा खास? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान

UP Budget 2026: युवा-महिला-किसान...यूपी के बजट में क्या होगा खास? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान

UP Budget 2026: सीएम योगी ने कहा गरीब के सम्मान, युवा के स्वाभिमान, मातृ शक्ति और किसान की समृद्धि को केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट नए उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने से पहले कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत-2047’ के निर्माण एवं ‘नए उत्तर प्रदेश’ के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार तड़के अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में ‘नया उत्तर प्रदेश’ सुशासन, समावेशी विकास और जनकल्याण की नीति के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है.’’

उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘‘आज उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट ‘आत्मनिर्भर-विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को नयी दिशा, नयी ऊर्जा, स्पष्ट नीति-दृष्टि और ठोस कार्य योजना प्रदान करेगा. साथ ही, एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेगा.’’

नए उत्तर प्रदेश’ के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा बजट- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘गरीब के सम्मान, युवा के स्वाभिमान, मातृ शक्ति और किसान की समृद्धि को केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट ‘विकसित भारत-2047’ के निर्माण एवं ‘नए उत्तर प्रदेश’ के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा.’’ अपने सिलसिलेवार पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में ‘नए भारत का नया उत्तर प्रदेश’ विकास और समृद्धि के एक अभूतपूर्व दशक का साक्षी बन रहा है.’’

25 करोड़ प्रदेश वासियों की आशाओं का प्रमाण यह बजट- सीएम योगी

योगी ने पोस्ट में कहा, ‘‘जन-जन के अटूट विश्वास और आशीर्वाद के फलस्वरूप, आपकी सरकार आज लगातार 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रदेश के सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने जा रही है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट 25 करोड़ प्रदेश वासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ‘दशकीय प्रमाण’ है.’’

Published at : 11 Feb 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Suresh Khanna Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS UP Budget 2026
