हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार की 'कम लागत-अधिक उत्पादन' नीति, मिट्टी से सोना उगाकर समृद्ध हो रहा यूपी का किसान

योगी सरकार की 'कम लागत-अधिक उत्पादन' नीति, मिट्टी से सोना उगाकर समृद्ध हो रहा यूपी का किसान

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं से किसानों की आय बढ़ रही है. सोलर पंप, खेत तालाब और मक्का अनुदान से कम लागत में अधिक उत्पादन से, ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिट्टी से सोना उगाने वाले अन्नदाता किसानों को प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सरकार ने किसानों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘कम लागत-अधिक उत्पादन’ की नीति को केंद्र में रखा है, जिसमें नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. 

राज्य सरकार के बजटीय प्रावधानों और योजनाओं से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही, बल्कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे में भी जबरदस्त सुधार हो रहा है. कृषि क्षेत्र का उन्नयन और अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि, योगी सरकार के पहले कार्यकाल से प्राथमिकता रही है. बजट में साल दर साल सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजटीय प्रावधानों में बढ़ोतरी कर यह जताया भी है. 

वाराणसी: सरकारी योजनाओं से किसान भी उत्साहित

पिछले वित्तीय साल की तुलना में सरकार ने 2026 -27 के बजट में 20 प्रतिशत अधिक का प्रावधान करते हुए कृषि योजनाओं के लिए ₹10.888 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है. वाराणसी की बात करें तो यहां 94,188 हेक्टेयर में खेती होती है. यहां किसानों की संख्या 3,05,823 है. वाराणसी में 2025 -26 में 558.067 हज़ार मीट्रिक टन खाद्यान्न और 29.354 हज़ार मीट्रिक टन तिलहन का लक्ष्य था.
 
काशी पर सदैव मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है. मान्यता है कि यहां कोई भूखा नहीं सोता. यहां की मिट्टी सोना उगलती रहे, इसके लिए बजट में सरकार ने भरपूर इंतजाम भी किया है. प्राकृतिक खेती हो या निर्बाध बिजली आपूर्ति, पशुधन समेत सरकार ने सभी का ध्यान रखा है. सरकार ने बजट में ग्राम्य विकास को 25,500 करोड़ दिए हैं. सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली की समस्या से राहत मिली है.

वाराणसी के किसान सतीश सिंह व अजीत कुमार बताते हैं, "सोलर पंप मिलने से सिंचाई की लागत काफी कम हो गई है. अब हम अपनी फसल को समय पर पानी दे पाते हैं. उत्पादन भी बढ़ा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भी क्षतिपूर्ति देकर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की है. 

कानपुरः खेत तालाब योजना बनी कमाई का जरिया

प्रदेश सरकार की कृषि हितैषी नीतियों और ग्रामीण विकास के संकल्प का असर गांवों में भी क्रांतिकारी बदलाव के रूप में दिख रहा है. कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कोरियां गांव में किसान देवेंद्र वर्मा इसका जीता-जागता प्रमाण हैं. देवेंद्र ने साबित कर दिया है कि यदि सरकारी योजनाओं के संबंध में सही मार्गदर्शन मिले तो खेती सफल बिजनेस मॉडल बन सकती है. 

उन्होंने जमीन के एक हिस्से पर 'खेत तालाब योजना' के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया है. आज उनकी पहचान क्षेत्र के सफल प्रगतिशील किसानों में होती है. मछली पालन के बारे में देवेंद्र बताते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया. तालाब तैयार होने के बाद वह अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज डालते हैं और नियमित रूप से पानी की शुद्धता और मछलियों के चारे का प्रबंधन करते हैं. 

मछली पालन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तालाब के किनारों पर अन्य कृषि गतिविधियां भी की जा सकती हैं. वे एक सीजन में 8 से 9 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं, जो उनकी परंपरागत फसलों (जैसे गेहूं, सरसों) से होने वाली आय से कई गुना अधिक है. देवेंद्र वर्मा कहते हैं कि शुरुआत में लगता था कि मछली पालन में बहुत खतरा है, लेकिन सरकार की नीतियों और अधिकारियों के सहयोग ने हौसला बढ़ाया.

मछली पालन के लिए सबसे जरूरी है तालाब का सही प्रबंधन. उन्होंने कम पानी में भी उन्नत किस्म की मछलियां पालने की जानकारी ली, जिससे उनकी सालाना कमाई 8 से 9 लाख रुपये के बीच है. 

गोरखपुर: सरकारी प्रयास और मेहनत से आय दोगुनी

कृषि क्षेत्र को सरकार से मिल रहे प्रोत्साहन की एक नजीर गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में एक खास तरह के नवाचार के जरिये दिख रही है. यहां सरकार के त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम से बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़े किसानों ने आय दोगुनी करने में सफलता हासिल की है. 

एफपीओ से जुड़े कुछ किसानों ने बीते खरीफ सीजन में आठ एकड़ के क्लस्टर में स्वीट कॉर्न की खेती की. इसमें साथ मिला कृषि विभाग और सरकार के त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम का. इस कार्यक्रम से किसानों को सबसे बड़ा फायदा बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान का मिला. स्वीट कॉर्न का बीज बाजार में 3200 रुपये प्रति किलो मिलता है. सरकार भरपूर सब्सिडी नहीं देती तो किसानों के लिए बीज ही खरीदना मुश्किल था. सरकार के साथ से यह बीज सिर्फ 10 फीसदी पर मिल गया.

स्वीट कॉर्न के बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान मिलने से प्रति एकड़ लागत काफी कम, आठ से दस हजार रुपये के बीच ही रही. इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर फसल प्रबंधन की बारीकियां सिखाईं. ढाई माह में फसल तैयार हुई और प्रति एकड़ औसतन 40 क्विंटल उपज प्राप्त हुई.

उत्पादित स्वीट कॉर्न एफपीओ के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों के स्तर पर ही हाथों-हाथ 30 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक गया. इन किसानों ने प्रति एकड़ एक से सवा लाख रुपये की आय अर्जित की, जो धान जैसी पारंपरिक फसल की तुलना में काफी अधिक है.

Published at : 19 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh News UP NEWS Yogi Adityanath UP Budget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मुगलिया किलों पर राष्ट्रवाद का रंग! शिवाजी महाराज की जयंती पर भगवामय होगी ताजनगरी
UP: मुगलिया किलों पर राष्ट्रवाद का रंग! शिवाजी महाराज की जयंती पर भगवामय होगी ताजनगरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की 'कम लागत-अधिक उत्पादन' नीति, मिट्टी से सोना उगाकर समृद्ध हो रहा यूपी का किसान
योगी सरकार की 'कम लागत-अधिक उत्पादन' नीति, मिट्टी से सोना उगाकर समृद्ध हो रहा यूपी का किसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: योगी सरकार का 'टेंपल इकॉनमी मॉडल', यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली नई संजीवनी
UP: योगी सरकार का 'टेंपल इकॉनमी मॉडल', यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली नई संजीवनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Budget: अन्नदाता बना आत्मनिर्भर! राज्य की आर्थिक प्रगति में अब 'लाभार्थी' नहीं 'भागीदार' है किसान
UP Budget: अन्नदाता बना आत्मनिर्भर! राज्य की आर्थिक प्रगति में अब 'लाभार्थी' नहीं 'भागीदार' है किसान
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget