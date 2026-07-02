बदायूं में 50 हजार का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू एनकाउंटर में ढेर, दरोगा और सिपाही भी घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस चेकिंग में भागने पर बदमाश ने गोली चलाई.

उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया. बुधवार (2 जुलाई) रात करीब 10 बजे थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू को ढेर हो गया. मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार और एक सिपाही अविनाश के भी लगी गोली है, जिनका इलाज जारी है.

गोली लगने से घायल जितेंद्र के साथ ही दरोगा और सिपाही को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया. उसे सीने के बाईं ओर गोली लगी थी. दरोगा और सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी है. मुठभेड़ शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुई थी.

कैसे पकड़ में आया इनामी बदमाश?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अंकिता शर्मा ने बताया कि बुधवार रात जिले भर में चेकिंग अभियान चल रहा था. इस दौरान सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आता दिखा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा. पीछा कर पकड़ने के प्रयास के दौरान युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान संभल जिले के रहने वाले जितेंद्र उर्फ ढालू के रूप में हुई है.

ढालू के खिलाफ दर्ज कई मामले

ढालू मूल रूप से हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम बछेड़ा का निवासी था. वो मई में इस्लामनगर क्षेत्र में हुई डकैती के बाद से फरार था और उस पर आईजी बरेली रेंज ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. उसके खिलाफ अमरोहा, नोएडा सहित कई जिलों में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. SSPने कहा कि जितेंद्र के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं. बरामद आभूषणों की शिनाख्त कराई जा रही है.

यूपी में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट