यूपी बोर्ड रिजल्ट: बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, जानें क्या कहा?

कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है. खुशी दुबे ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा की परीक्षा 61 फीसदी अंकों के साथ पास कर ली है. दुबे ने बताया कि उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में यह परीक्षा दी.

मां की खराब तबीयत के बावजूद पढ़ाई जारी रखी- खुशी दुबे

उन्होंने कहा, ''कोर्ट-कचहरी के चक्कर, मानसिक दबाव और मां की खराब तबीयत के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के दम पर सफलता हासिल की. यह सफलता उनके संघर्ष और धैर्य का परिणाम है.'' खुशी दुबे अब आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए एडवोकेट बनना चाहती हैं, ताकि न्याय व्यवस्था के माध्यम से देश की सेवा कर सकें.

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10वीं-12वीं के नतीजों में छात्राओं ने मारी बाजी

बता दें कि यूपी बोर्ड ने 10वीं कक्षा (हाईस्कूल) और 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) की परीक्षाओं के नतीजे गुरुवार (23 अप्रैल) को जारी किए. इसमें छात्राओं ने दोनों में ही शीर्ष तीन स्थान हासिल किए. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) महेंद्र देव ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने हासिल किया और दोनों ने ही 97.83 फीसदी अंक प्राप्त किए.

वहीं, बाराबंकी की अदिति 97.50 फीसदी अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहीं. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा ने 97.33 फीसदी अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया.

12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा यूपी की टॉपर

महेंद्र देव ने बताया कि इसी तरह, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 फीसदी अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बरेली की नंदिनी गुप्ता व बाराबंकी की श्रिया वर्मा ने 97.20 फीसदी अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं, बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल ने 97 फीसदी अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में कुल 87.30 फीसदी बालक और 93.76 फीसदी बालिकाएं उत्तीर्ण हुईं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 75.04 फीसदी बालक और 86.32 फीसदी बालिकाएं उत्तीर्ण हुईं.

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