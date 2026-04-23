यूपी बोर्ड रिजल्ट: बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, जानें क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Board Result: कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, 'मानसिक दबाव...'

UP Board Result: कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, 'मानसिक दबाव...'

UP Board Result 2026: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने कहा कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर, मानसिक दबाव और मां की खराब तबीयत के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Apr 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है. खुशी दुबे ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा की परीक्षा 61 फीसदी अंकों के साथ पास कर ली है. दुबे ने बताया कि उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में यह परीक्षा दी. 

मां की खराब तबीयत के बावजूद पढ़ाई जारी रखी- खुशी दुबे

उन्होंने कहा, ''कोर्ट-कचहरी के चक्कर, मानसिक दबाव और मां की खराब तबीयत के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के दम पर सफलता हासिल की. यह सफलता उनके संघर्ष और धैर्य का परिणाम है.'' खुशी दुबे अब आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए एडवोकेट बनना चाहती हैं, ताकि न्याय व्यवस्था के माध्यम से देश की सेवा कर सकें.

यहां चेक करें 12वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट

10वीं-12वीं के नतीजों में छात्राओं ने मारी बाजी

बता दें कि यूपी बोर्ड ने 10वीं कक्षा (हाईस्कूल) और 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) की परीक्षाओं के नतीजे गुरुवार (23 अप्रैल) को जारी किए. इसमें छात्राओं ने दोनों में ही शीर्ष तीन स्थान हासिल किए. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) महेंद्र देव ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने हासिल किया और दोनों ने ही 97.83 फीसदी अंक प्राप्त किए. 

वहीं, बाराबंकी की अदिति 97.50 फीसदी अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहीं. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा ने 97.33 फीसदी अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया. 

12वीं में सीतापुर की शिखा वर्मा यूपी की टॉपर

महेंद्र देव ने बताया कि इसी तरह, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 फीसदी अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बरेली की नंदिनी गुप्ता व बाराबंकी की श्रिया वर्मा ने 97.20 फीसदी अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं, बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल ने 97 फीसदी अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में कुल 87.30 फीसदी बालक और 93.76 फीसदी बालिकाएं उत्तीर्ण हुईं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 75.04 फीसदी बालक और 86.32 फीसदी बालिकाएं उत्तीर्ण हुईं.

UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
Read More
Published at : 23 Apr 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Kanpur UP NEWS Khushi Dubey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Result: कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, 'मानसिक दबाव...'
यूपी बोर्ड रिजल्ट: बिकरू कांड की आरोपी रही खुशी दुबे ने पास की 12वीं की परीक्षा, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pilibhit News: मंदिर में मछली के टुकड़े फेंकने से लोगों में आक्रोश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस क्यों हैरान?
पीलीभीत: मंदिर में मछली के टुकड़े फेंकने से लोगों में आक्रोश, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस क्यों हैरान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
RTE में ढिलाई नहीं! CM योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, 25 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करना होगा लक्ष्य
RTE में ढिलाई नहीं! CM योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, 25 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करना होगा लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, बेटी के सामने क्रेन ने मां को रौंदा
उत्तर प्रदेश: आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही, बेटी के सामने क्रेन ने मां को रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Kiara–Sidharth से Ranveer–Deepika: Pregnancy Announcements जो बन गईं Trend
West Bengal Voting: Rahul Gupta का Mamata दीदी पर हमला !| TMC Vs BJP |Chitra Tripathi
Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
दिल्ली NCR
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
पश्चिम बंगाल से अरविंद केजरीवाल को किसने दिया न्यौता? चुनाव प्रचार करने के लिए हो गए राजी
आईपीएल 2026
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं में कितने छात्र हुए पास? जानें इस बार का पासिंग परसेंटेज
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
इंडिया
हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा?
हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग के बीच CM ममता का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा?
Results
UP Board Result 2026 12th Topper: यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूपी बोर्ड 12वीं टॉपर शिखा वर्मा ने किस सब्जेक्ट में गाड़े झंडे, यहां देखें मार्कशीट के एक-एक नंबर
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget