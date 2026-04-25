ग्रेटर नोएडा में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली पलक शर्मा को जय हो संस्था सम्मानित करेगी. पलक दोनों हाथों से दिव्यांग है. पलक की सफलता केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है. एक हाथ की तीन उंगलियों की मदद से परीक्षा देकर उसने ने यह उपलब्धि हासिल की है.

दादरी के उपरालसी गांव निवासी विनोद शर्मा की बेटी पलक शर्मा बचपन से ही होनहार है। जारचा के वीरपुरा गांव स्थित सरदारी देवी बालिका इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास की है. जय हो संस्था के संस्थापक संयोजक अधिवक्ता कपिल शर्मा ने बताया कि पलक जैसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो कोई भी बाधा सामने नहीं आ सकती है.

कपिल शर्मा ने कहा कि पलक की सफलता की इस कहानी को सम्मान समारोह के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा कि किस तरह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता संभव है.

दिव्यांग होने के बावजूद हासिल की सफलता

पलक शर्मा की सफलता केवल अंकों तक सीमित नहीं है बल्कि, यह संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की एक जीवंत मिसाल है. जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद पलक ने केवल एक हाथ की तीन उंगलियों की मदद से परीक्षा लिखकर यह उपलब्धि हासिल की है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है.

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'जय हो' संस्था करेगी पलक को सम्मानित

संस्था के संस्थापक संयोजक कपिल शर्मा एडवोकेट ने इस अवसर पर कहा कि पलक शर्मा जैसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि हौसले बुलंद हों तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. जय हो एक सामाजिक संस्था इस होनहार बेटी को एक बड़े मंच से सम्मानित कर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ताकि अन्य बेटियां और युवा भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें.

उन्होंने आगे कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान दिलाना और उनके संघर्ष को समाज के सामने लाना भी है. इस सम्मान समारोह के माध्यम से पलक शर्मा की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगी और यह संदेश देगी कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता संभव है. दादरी क्षेत्र में इस घोषणा के बाद खुशी और गर्व का माहौल है.

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