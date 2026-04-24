यूपी बोर्ड के नतीजों में महोबा जनपद की दो बेटियों ने मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है. यहां खरेला कस्बे की आन्या ने इंटरमीडिएट और वैष्णवी ने हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है. जिसके बाद दोनों छात्राओं की चर्चा हर ओर हो रही है. हर कोई अपने जिले की बेटियों पर नाज कर रही है.

इंजीनियर बनना चाहती है आन्या गुप्ता

महोबा के कस्बा खरेला में इंटरमीडिएट की परीक्षा में आन्या गुप्ता ने 90.40 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है. आन्या की यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि उनके पिता लोहे के बक्से बनाते हैं और मां कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं. आन्या ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए महंगी कोचिंग नहीं, बल्कि लगन जरूरी है.

आन्या ने बताया कि वो रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी. इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया और अब इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं.

हाईस्कूल में वैष्णवी सोनी ने किया टॉप

वहीं हाईस्कूल की परीक्षा में इसी कस्बे की वैष्णवी सोनी ने 96 फीसदी अंक पाकर जिले की मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है. वैष्णवी ने 600 में से 576 अंक हासिल किए हैं. उनके पिता आर्टिफिशियल ज्वैलरी का काम करते हैं. घर के हालात ऐसे थे कि वैष्णवी के पास अपना मोबाइल तक नहीं था. वो पिता के फोन से ऑनलाइन क्लास लेती थीं.

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वैष्णवी ने बताया कि वो भविष्य में आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं. उनकी सफलता में उनके चाचा मुकेश का मार्गदर्शन और मां सविता का वह त्याग शामिल है, जिसने वैष्णवी को घरेलू कामों से दूर रखकर सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित रखा.

महोबा की इन दोनों बेटियों के साथ-साथ जिले के अन्य मेधावियों ने भी अपनी चमक बिखेरी है. इंटर में सीटू सोनी और प्रिंसी ने तो वहीं हाईस्कूल में मोहम्मद फैजान और प्रांशी, सविता ने जिले की टॉप लिस्ट में जगह बनाकर महोबा का गौरव बढ़ाया है. इन होनहारों का संदेश साफ है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आती.

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