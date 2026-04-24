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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में शिक्षा मित्र की बेटी ने किया कमाल, हाईस्कूल में 96.5% अंक हासिल कर जनपद में किया टॉप

बस्ती में शिक्षा मित्र की बेटी ने किया कमाल, हाईस्कूल में 96.5% अंक हासिल कर जनपद में किया टॉप

UP Board 10th Result 2026 Basti: यूपी के बस्ती में शिक्षा मित्र की बेटी साक्षी चौधरी ने हाईस्कूल की परीक्षा में जनपद में टॉप किया है. साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय मां और शिक्षकों को दिया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 24 Apr 2026 09:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश बस्ती में एक शिक्षामित्र की बेटी साक्षी चौधरी ने हाईस्कूल में 96.5% अंक हासिल कर कमाल कर दिया है. साक्षी ने ना केवल प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है, बल्कि जिले में टॉप कर अपने क्षेत्र का मान बढ़ाया है. साक्षी की कामयाबी इसलिए असाधारण है क्योंकि उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा, बावजूद इसके उसने हार नहीं मानी. 

बस्ती के रुधौली में दसवीं की छात्रा साक्षी चौधरी के पिता का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था. लेकिन, मां ने हार नहीं मानी. साक्षी मां एक स्कूल में बतौर शिक्षामित्र काम करती है. पति के निधन के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी.  आज जब बेटी ने प्रदेश की टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई, तो माँ की आँखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

बस्ती में जिले में साक्षी ने किया टॉप

साक्षी की इस कामयाबी ने उनके विद्यालय को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है. विद्यालय का दबदबा ऐसा रहा कि जिले की टॉप-10 सूची में साक्षी के साथ-साथ तीन अन्य छात्रों ने भी अपनी जगह पक्की की है. इन छात्रों के प्रदर्शन ने ग्रामीण अंचल में शिक्षा के गिरते स्तर की धारणा को पूरी तरह बदल दिया है.

विद्यालय के प्रबंधक दीनानाथ चौधरी ने इस ऐतिहासिक पल पर कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने बताया कि शिक्षकों ने हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है. वहीं, प्रधानाचार्य चंद्रभूषण पांडे ने इसे अनुशासन की जीत बताया. उन्होंने कहा, साक्षी जैसे छात्र समाज के लिए उदाहरण हैं कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती.

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आईएएस बनना चाहती है साक्षी चौधरी

साक्षी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां और शिक्षकों को दिया है. उसने कहा कि माँ ने कभी अभावों को पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया. उसने कहा कि वो आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है. जिला विद्यालय निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने कहा कि साक्षी ने अपनी मेहनत और लगन से बस्ती जिले का मान बढ़ाया है और दूसरों बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई है. 

साक्षी की सफलता ने उन हजारों विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को दबा देते हैं. विद्यालय प्रबंधन ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों को संदेश दिया है कि बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें मेहनत के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सही गार्जियनशिप ही छात्र के भविष्य की असली चाबी है.

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Published at : 24 Apr 2026 09:54 AM (IST)
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Basti News UP NEWS UP Board Result 2026
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