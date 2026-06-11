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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव के लिए BJP में कब होगी सीट शेयरिंग की बात? संजय निषाद को गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया समय

यूपी चुनाव के लिए BJP में कब होगी सीट शेयरिंग की बात? संजय निषाद को गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया समय

UP Elections 2027: यूपी 2027 के चुनाव के लिए एक ओर जहां सपा और कांग्रेस की बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू होने का दावा है तो वहीं अब बीजेपी नीत NDA में भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 11 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यूपी चुनाव 2027 के लिए सीट बंटवारे के संदर्भ में बड़ा दावा किया है. 

सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से जल्द चर्चा करने का आग्रह किया था, जिस पर जवाब मिला कि उचित समय पर इस विषय पर बातचीत की जाएगी.

इसके साथ ही निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि पीएम ने लगातार पिछड़ों के विकास के लिए काम किया है और मछुआरा समाज के लिए अलग विभाग बनाकर उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया. उन्होंने कहा कि हाथी, पंजा और साइकिल वालों को सत्ता मिली, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमें आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है.

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पीडीए के सवाल पर किया किनारा

पीडीए को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि हम किसी का जवाब नहीं देते, बल्कि अपनी लकीर खींचते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास वैश्विक नेता हैं.

मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण रोधी सेल बनाने के प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि यह अच्छा कदम है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और वह इसके समर्थन में हैं.

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वहीं यूपी बीजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के संगठन संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन से शक्ति मिलती है, इसलिए संगठन का महत्व बहुत अधिक है. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले पर संजय निषाद ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 11 Jun 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Nishad Party संजय निषाद BJP UP NEWS Up Politics AMIT SHAH UP Elections 2027
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