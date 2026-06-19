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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी बीजेपी की नई टीम पर मंथन पूरा! पंकज चौधरी की वापसी के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान

यूपी बीजेपी की नई टीम पर मंथन पूरा! पंकज चौधरी की वापसी के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान

UP News: बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद अब नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं.राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने सिफारिश करने वाले नेताओं से वार्ता कर हल निकाल लिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई कार्यकारणी का ऐलान कभी भी हो सकता है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गुरूवार को दिल्ली से सीधे महाराजगंज रवाना हो गए थे,ऐसे में अटकलें लगाई जा रहीं हैं कि लखनऊ आने के बाद कभी भी कार्यकारणी की घोषणा हो सकती है.

बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर कई दौर की बातचीत के बाद अब नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं.राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में सिफारिश करने वाले नेताओं से वार्ता कर हल निकाल लिया है. जिसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है.

बदल जा सकते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष

बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल सकती है. इसके अलावा संगठन में महत्वपूर्ण माने जाने वाले महामंत्री जैसे पदों पर बदलाव दिखेगा. कुछ नए चेहरे भी प्रदेश की टीम में देखने को मिल सकते हैं. प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात भी हुई है, जिसमें उनके एक बेटे पंकज सिंह विधायक हैं,जबकि दूसरे बेटे नीरज सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं. उनके नाम पर सबकी नजरें लगीं हैं.

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जातीय समीकरण पूरा करने पर जो 

प्रदेश की नई टीम में जातीय सामंजस्य बना रहे इसका पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. एक जाति से एक ही पद मिलेगा. इस समय सात महामंत्री, 16-16 उपाध्यक्ष और मंत्री हैं. चूंकि दावेदारों की संख्या ज्यादा थी इसलिए नेतृत्व ने सभी वर्गों की भागीदारी के लिए फार्मूला निकाला है. सबसे ज्यादा जगह पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को देने पर आम राय है.पूर्वांचल से अभी कई महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं, नई टीम में पश्चिमी यूपी को ज्यादा तरजीह मिल सकती है.

लंबे समय से टल रही घोषणा 

यहां बता दें कि पंकज चौधरी दिसम्बर 2025 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन तब से अब तक कई दौर की वार्ता के बाद भी नई कार्यकारणी पर सहमति नहीं बन पा रही थी. लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लखनऊ लौटते ही नई टीम का ऐलान कर दिया जाएगा.

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Published at : 19 Jun 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
पंकज चौधरी UP BJP UP NEWS
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