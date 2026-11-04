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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी को गिनीज अवार्ड दिलाना चाहते हैं पंकज चौधरी? गिनाईं 6 वजह

राहुल गांधी को गिनीज अवार्ड दिलाना चाहते हैं पंकज चौधरी? गिनाईं 6 वजह

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित और नेता प्रतिपक्ष अब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी भाग रहे हैं और सड़क से ही संसद चलाना चाहते हैं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 04 Nov 2026 12:08 PM (IST)
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देते हुए नई बहस छेड़ दी है. वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इस चुनौती पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखने की बात कही है.

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"डरकर भागने में युवराज को मिलना चाहिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड. कांग्रेस भारत के लोकतंत्र को मानती है या नहीं?? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित और नेता प्रतिपक्ष अब देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी भाग रहे हैं और सड़क से ही संसद चलाना चाहते हैं."

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बीजेपी सांसद पंकज चौधरी ने गिनाईं 6 वजह

2013 में कांग्रेस सरकार में जिम्मेदारी लेने से भागे
2014 में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेने से भागे
2019 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी से भागे
2024 में कांग्रेस को 100 चुनाव हरवाने की जिम्मेदारी से भागे
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत का साथ देने से भागे
संसद में देश के लिए सबसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भागे 

क्या बोले थे राहुल गांधी?

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए एक्स पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि 24 घंटे हो गए मोदी जी, मैंने आपको चैलेंज दिया है. आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है. किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ. देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत. दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा. जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो.

राहुल गांधी ने कहा था कि सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया. आ जाइए, डरिए मत, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 04 Nov 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP पंकज चौधरी UP News CONGRESS
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