अयोध्या दीपोत्सव को फिजूलखर्ची बताने पर अखिलेश यादव पर भड़के भूपेंद्र चौधरी, जानें क्या कहा?

अयोध्या में दीपोत्सव को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा फिजूलखर्ची बताने का मामला तूल पकड़ चुका है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव और सपा की सोच हमेशा नकारात्मक रही है. जिन्होंने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए अब दीपावली जैसे पर्व पर भी राजनीति कर रहे हैं. भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद रविवार को मुरादाबाद पहुंचे थे, जहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही.

भूपेन्द्र चौधरी ने इस मौके पर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सबके जीवन में खुशहाली लाने का काम प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास के तहत सबको साथ लेकर चल रही है.

सपा पर समाज को बांटने का आरोप

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की सोच हमेशा से नकारात्मक रही है. ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अब दीपावली जैसे पर्व को भी राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से वोट बैंक की राजनीति करती आई है. चाहे मोहर्रम का मुद्दा हो, कब्रिस्तान की ज़मीन का विवाद हो या धार्मिक आयोजनों का विरोध. सपा ने हर बार समाज को बांटने की कोशिश की है. उनकी राजनीति हमेशा बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली रही है.

भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि सनातन समाज और हमारे साधु-संतों के प्रति सपा नेताओं की भाषा अपमानजनक रही है. यह लोग कभी सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करते, बल्कि केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. जनता अब उनकी इस चाल को समझ चुकी है और बार-बार उन्हें जवाब दे रही है.

भाजपा जनता के काम कर रही है

भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और आस्था दोनों को साथ लेकर चल रही है. हमारी सरकार गरीबों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है. दीपावली का यह त्योहार प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के संदेश को मजबूत करता है.