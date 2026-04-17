यूपी बीजेपी की नई टीम को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई है. लखनऊ में लंबे मंथन के बाद आज दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हैं. इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद हैं.

दिल्ली में हो रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम पर चर्चा की जा रही है. इसके अलावा यूपी से जुड़े कई अन्य अहम मुद्दों और मोर्चा के नाम पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी के संगठन में बदलाव के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है. जल्द ही पार्टी के नए संगठन के साथ कैबिनेट में भी विस्तार हो सकता है.

दिल्ली में बीजेपी के अहम बैठक

मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए निगम आयोग और बोर्ड में समायोजन करना चाहती है ताकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सके. विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन और कैबिनेट में होने वाले विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है.

सीएम योगी की पसंद को प्राथमिकता

माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में शामिल कई बड़े चेहरों की छुट्टी की जा सकती है तो वहीं कई नए चेहरों को भी योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. इस बार सीएम योगी के पसंद को प्राथमिकता दी जा सकती है. नए मंत्रिमंडल वे दर्जनभर नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है.

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यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर कई मंत्रियों के कामकाज और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता की रिपोर्ट भी तैयार की गई है जिसके आधार पर फैसले लिए जा सकता है. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पसंद और नापसंद की जानकारी दे दी है. इस बार मुख्यमंत्री के पसंदीदा लोगों को कैबिनेट में तरजीह दी जा सकती है.

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीते एक महीने से लगातार बैठकों का दौर जारी है. सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस सिलसिले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाक़ात कर चुके हैं. इसके अलावा हाल ही में विनोद तावड़े ने भी भाजपा के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बात की थी. जिसके बाद अब कभी भी योगी कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है.

इनपुट- विशाल पांडेय

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