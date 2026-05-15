स्पा सेंटर में काला सच? भदोही में विधवा महिला ने मालिक की खोली पोल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

Bhadohi Spa Center Case: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्पा सेंटर में नौकरी के नाम पर शोषण और दबाव का आरोप लगाया है. यह घटना राजपुरा इलाके के एक स्पा सेंटर से जुड़ी बताई जा रही है.

पीड़िता मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली 25 साल की विधवा महिला है, जिसे आरोपी सुजीत कुमार यादव ने नौकरी दिलाने का लालच देकर भदोही बुलाया था. रोजगार की तलाश में महिला आरोपी के साथ भदोही आ गई और पिछले एक महीने से वहां काम कर रही थी.

नौकरी के नाम पर शोषण का आरोप

इसके बाद स्पा मालिक सुजीत ने महिला पर वहां काम करने वाली अन्य लड़कियों की तरह देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. जब पीड़ित महिला ने इस गलत काम से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की, बेरहमी से मारपीट की और बात न मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी.

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स्पा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

इस खौफनाक घटना के बाद पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाकर भदोही के कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार शाम को आजमगढ़ में मिले जौनपुर निवासी स्पा मालिक सुजीत कुमार यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) और 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पीड़िता ने खोले स्पा सेंटर का राज

कोतवाली थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी गई है. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि स्पा सेंटर में काम करने वाली अन्य लड़कियों से भी जबरदस्ती गलत काम करवाया जाता है. पुलिस अब स्पा सेंटर के काले कारनामों की पूरी सच्चाई खंगालने में जुटी हुई है ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके और दोषी को सलाखों के पीछे भेजा जा सके.

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