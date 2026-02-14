भदोही में NH-19 बना मौत का रास्ता, सड़क पर गिरे चचेरे भाइयों को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में राजमार्ग पर बेहत ही दर्दनाक घटना घटी. जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर के बाद, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो चचेरे भाई सड़क के एक तरफ गिर गए और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार रात 10 बजे राजमार्ग 19 पर गोपीगंज थाना क्षेत्र के लाला नगर टोल प्लाजा के पास हुआ. जिसकी जानकारी पुलिस ने 14 फरवरी, शनिवार को दी.

टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल से हुई टक्कर

गोपीगंज के थाना प्रभारी (एसएचओ) शैलेश कुमार राय ने बताया कि औराई थाने के सरौली गांव से विवेक राज बिंद (18) और उसका चचेरा भाई सूरज बिंद (19) मोटरसाइकिल से गोपीगंज बाजार जा रहे थे तभी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल ने चचेरे भाइयों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इसके कारण विवेक और सूरज सड़क के एक तरफ गिर गए. इस घटना में अन्य मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक भी दूसरी तरफ गिर गए.

पुलिस ने बताया कि जैसे ही विवेक और सूरज सड़क पर गिरे, वाराणसी की तरफ जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक कथित तौर पर उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया. पुलिस ने बताया कि टक्कर में घायल हुए तीनों युवकों को मामूली चोटें आईं, लेकिन वे सुरक्षित बच गए और अपनी बाइक वहीं छोड़कर भाग गए.

युवकों के चाचा ने धारा 281, 125, 106(1) के तहत मामला किया दर्ज

थाना प्रभारी राय ने बताया कि सूचना मिलने पर मारे गए युवकों के चाचा श्याम धर बिंद ने उनकी पहचान की, जिनकी शिकायत के आधार पर फरार ट्रक चालक और तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना), 125(ए) और 125(बी) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 106(1) (लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है.