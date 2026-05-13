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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: बलिया में आरोपी को हिरासत में लेने गई पुलिस पर पथराव, 2 जवान घायल, सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त

UP News: बलिया में आरोपी को हिरासत में लेने गई पुलिस पर पथराव, 2 जवान घायल, सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त

UP News In Hindi: बलिया जिले के नगपुरा पश्चिम टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार को उसी के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने जमकर पीटा. जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर उन पर भी ईंट-पत्थरों से हमला किया गया.

By : अजय भारती | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 12:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उग्र भीड़ ने पुलिस और पीआरबी वाहन पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि एक सरकारी गाड़ी का पीछे का शीशा टूट गया. यह घटना चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के नगपुरा गांव की है. जानकारी के अनुसार, नगपुरा चौकी इंचार्ज को पीआरबी के माध्यम से सूचना मिली थी कि नगपुरा पश्चिम टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार की गांव के ही रहने वाले मिंटू ने किसी बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया.

आरोपी को ले जाते वक्त भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव

सूचना मिलने पर रसड़ा के प्रभारी निरीक्षक और फेफना के थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मिंटू को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने लगे. इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करने लगी. जब पुलिस ने आरोपी को ले जाने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस टीम और उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

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मिन्टू द्वारा किसी लड़के को पीटे जाने पर पहुंची थी पुलीस

क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कल (12 मई) को चौकी इंचार्ज नगपुरा थाना चितबड़ागांव संदीप कुमार यादव को पीआरबी 9097 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र चितबड़ागांव में एक लड़के धर्मेन्द्र कुमार निवासी नगपुरा पश्चिम टोला चितबड़ागांव बलिया को मिन्टू नामक लड़के द्वारा मारा पीटा गया है.

सूचना पर पीआरवी व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मिंटू को स्थानीय लोगों के कब्जे से लेकर अपने गाड़ी में बैठा लिया गया. इसी को लेकर महिला/ पुरुष और लड़के उग्र होकर कहने लगे की मिंटू को हम लोगो के हवाले करिए, तभी मौके पर प्रभारी निरीक्षक रसड़ा, थानाध्यक्ष फेफना व अन्य फोर्स मौके पर पहुंच कर शांतिपूर्वक वार्ता कर रहे थे.

सरकारी गाड़ी का पिछला शीशा भी ईट-पत्थर से टूटा

इसी दौरान कुछ लोग उग्र होकर पीआरबी और पुलिस वालों पर ईट, पत्थर चलाने लगे, जिसके फलस्वरुप एक दो कर्मचारीगणों को हल्की-छोटे लगी और थाना चितबड़ागांव की सरकारी गाड़ी का पिछला शीशा ईट-पत्थर फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया. मौके पर पुलिस बल मौजूद है वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या नहीं है.

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Published at : 13 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Ballia News CRIME NEWS
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