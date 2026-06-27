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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया भी या नहीं? VHP ने किया इनकार, सूत्रों का दावा- दबाव अब भी बरकरार

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया भी या नहीं? VHP ने किया इनकार, सूत्रों का दावा- दबाव अब भी बरकरार

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के संदर्भ में दावा किया गया कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि अभी भी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 27 Jun 2026 11:06 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच शुक्रवार को यह दावा सामने आया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कई सूत्रों ने बताया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, हालांकि विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसे ऐसे किसी इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है.

चंपत राय विहिप के उपाध्यक्ष भी हैं. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 'चंपत राय के इस्तीफे को लेकर हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.'

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई गंभीर सिफारिशों के बाद चंपत राय और ट्रस्ट के न्यासी अनिल मिश्रा पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा है. हालांकि, इन दावों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अब भी चंपत राय का नाम महासचिव और अनिल मिश्रा का नाम ट्रस्टी के रूप में दर्ज है.

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया भी या नहीं? VHP ने किया इनकार, सूत्रों का दावा- दबाव अब भी बरकरार

विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्वीकार किया कि अयोध्या में विहिप के कुछ वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उस बैठक में हुई चर्चा या किसी फैसले की जानकारी नहीं है. ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने भी कहा कि उन्हें किसी इस्तीफे की जानकारी नहीं है. उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा, 'ऐसा लगता है कि कुछ लोग तब तक शांत नहीं होंगे, जब तक उन्हें चंपत का इस्तीफा नहीं मिल जाता.'

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला

कांग्रेस एमपी राजीव शुक्ला ने कहा कि सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है. श्री राम मंदिर दान घोटाले के एक्शन पर सपा नेता पवन पांडेय ने ABP न्यूज से बातचीत में निशाना साधा और कहा कि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं मगरमच्छ बचाने का प्रयास है. चंपत राय अनिल मिश्र के इस्तीफे पर बोले कि सिर्फ इस्तीफा नहीं एफआईआर हो गिरफ्तारी हो.

अधिकारियों ने बताया कि छह दिन की जांच के बाद सौंपी गई SIT की शुरुआती रिपोर्ट में गंभीर बातें सामने आई हैं और इससे संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस नीति ने दबाव बढ़ा दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. ये अटकलें तब तेज हुईं जब इस मामले में FIR में नामजद आठ लोगों को गिफ्तार किया गया.

आठ नामजद आरोपियों की हुई गिरफ्तारी  

इस पूरे विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई थी, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था. इसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी. 25 जून की रात इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को अयोध्या पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की.

 

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 27 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Champat Rai UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS Anil Mishra
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