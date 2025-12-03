रामलला की नगरी में रोशनी का उत्सव: अयोध्या दीपोत्सव क्यों है भारत का सबसे भव्य आयोजन?

Deepotsav in Ayodhya: उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन नगरी, हर साल दीपावली के अवसर पर एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसे दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है. यह महज़ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का एक भव्य प्रदर्शन है. यह आयोजन पिछले कुछ सालों में एक साधारण उत्सव से बढ़कर वैश्विक पहचान और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महाकुंभ बन गया है.

आस्था और रिकॉर्ड का संगम

दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण सरयू नदी के तट पर लाखों की संख्या में दीपों का प्रज्ज्वलन है. यह आयोजन न केवल अयोध्या की प्राचीन परंपरा को जीवंत करता है, बल्कि हर साल सबसे ज्यादा संख्या में दीये जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है.

साल 2023 में दीपोत्सव के दौरान 24 लाख से ज्यादा दीये जलाए गए, जिससे यह लगातार सातवीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ. इस आयोजन में आम जनता के साथ-साथ सरकारी विभागों और स्वयंसेवकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी होती है. यह दीपोत्सव पूरी नगरी को जगमगा देता है, मानो पूरी अयोध्या राम की प्रतीक्षा में सजी हो.

2024 और 2025 में रिकॉर्ड तोड़ जलाए गए दीपक

साल 2024 और 2025 के अयोध्या दीपोत्सव में कई मुख्य बातें थी, जिनमें रिकॉर्ड संख्या में दीपक जलाए गए. 2024 के दीपोत्सव में 25.12 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए तो वहीं 2025 के दीपोत्सव में 26 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए हैं और साथ ही मेक इन इंडिया ड्र्रोन शो हुए और राम की पैड़ी पर भव्य आयोजन किए गए.

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व

दीपोत्सव की शुरुआत के पीछे उद्देश्य केवल दीये जलाना नहीं, बल्कि भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी को उसी तरह व्यक्त करना है, जैसा त्रेता युग में किया गया होगा.

राम की पैड़ी: सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी दीपोत्सव का केंद्र बिंदु होती है, जहां एक साथ लाखों दीपों की पंक्तिबद्ध रोशनी नदी के जल में उतरकर एक स्वर्णिम प्रतिबिम्ब बनाती है.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां: इस दौरान रामलीला का मंचन, विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं का प्रदर्शन और लेज़र शो आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं.

तथ्य: दीपोत्सव में कई विदेशी राजदूतों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को प्रमाणित करती है.

अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा

दीपोत्सव ने अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

स्थानीय अर्थव्यवस्था: आयोजन से जुड़े व्यापार जैसे कि दीये बनाने वाले कुम्हार, फूल विक्रेता और होटल उद्योग को बड़ा लाभ मिलता है.

पर्यटन: देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है.

दीपोत्सव अयोध्या को उसकी खोई हुई आध्यात्मिक गरिमा को पुनः प्राप्त करने और उसे आधुनिकता के साथ जोड़ने का एक सफल माध्यम बन गया है. यह वाकई एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जो भारत की सभ्यतागत जड़ों से हमें जोड़ता है.