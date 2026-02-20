स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य मुकुंदानंद गिरी की अर्जी पर एडीजे पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान एडीजे पॉक्सो कोर्ट में दोनों पक्ष मौजूद रहे. बता दें कि, आशुतोष ब्रह्मचारी बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए थे. हालांकि, आज आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान दर्ज नहीं हो सके.



आशुतोष ब्रह्मचारी इस मामले में बहस करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें वकील नियुक्त करने की सलाह दी है. कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी से कहा कि आपके बयान अदालत की रिकॉर्ड में लिए जाएंगे, जिस पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने वकील नियुक्त करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी.

स्वामी मुकुंदानंद गिरी की ओर से दाखिल किया गया 104 पेज का एफिडेविट

वहीं, शिकायतकर्ता स्वामी मुकुंदानंद गिरी की ओर से 104 पेज का एफिडेविट दाखिल किया गया. एफिडेविट में आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर दर्ज 27 आपराधिक मुकदमों की जानकारी अदालत को दी गई है. एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उन पर यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए हैं.



एफिडेविट के मुताबिक, आशुतोष ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 22 में झूठे तथ्यों पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने का आरोप है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिन्हें कथित पीड़ित बताया है, उनकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी है. जिसके चलते पॉक्सो एक्ट की धारा 23 भी लगाई गई है.

पॉक्सो एक्ट की धारा 22 और 23 के तहत दंडित करने की मांग

स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अर्जी में आशुतोष ब्रह्मचारी को पॉक्सो एक्ट की धारा 22 और 23 के तहत दंडित किए जाने की मांग की गई है. स्वामी मुकुंदानंद गिरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा ने पक्ष रखा. उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा वकील नियुक्त करने के लिए मोहलत मांगे जाने के बाद 13 मार्च के बाद मामले की सुनवाई की तारीख लगाने का अनुरोध किया.

अदालत 13 मार्च के बाद सुनवाई के लिए तय करेगा तारीख

अब कोर्ट द्वारा 13 मार्च के बाद तय की गई तारीख पर मामले की सुनवाई होगी. वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल अर्जी पर कल इसी कोर्ट में सुनवाई होनी है. जबकि स्वामी मुकुंदानंद की ओर से दाखिल अर्जी अभी जिला अदालत में विचाराधीन है और किसी प्रकार का विधिवत परिवाद पंजीकृत नहीं हुआ है. वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर भी अब तक कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ है.