हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP ATS Action: गाजा युद्ध के नाम पर फर्जी क्राउडफंडिंग, यूपी एटीएस ने तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से दबोचा

UP ATS Action: गाजा युद्ध के नाम पर फर्जी क्राउडफंडिंग, यूपी एटीएस ने तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से दबोचा

UP ATS Action: गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर देश भर से वहां के पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने और उसका गबन करने वाले तीन आरोपियों को यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के तीन युवकों को यूपी एटीएस ने गाजा युद्ध प्रभावित लोगों के लिए इकट्ठा किए गए धन के गबन के आरोपों में गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने मीडिया से बातचीत में पूरी जानकारी साझा की है.

उत्तर प्रदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाजा युद्ध-प्रभावित बच्चों और महिलाओं की मदद के नाम पर क्राउडफंडिंग अभियान चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो और मैसेजेस के जरिए लोगों से दान की अपील की जा रही थी.

जांच में सामने आया कि जनता से इकट्ठा की गई भारी-भरकम रकम पीड़ितों तक पहुंची ही नहीं, बल्कि आरोपियों ने इसे अपने ही यूपीआई खातों के जरिए हड़प लिया. एटीएस ने इस मामले में मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबु सुफियान के खिलाफ एटीएस थाने में केस दर्ज किया है. तीनों को महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आरोपियों को आगे की जांच के लिए लखनऊ लाया जाएगा.

एडीजी ने दी यह जानकारी 

गाजा में चल रहे तनाव के बीच क्राउडफंडिंग का मामला सामने आया है जिस पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एडीजी यश ने बताया कि यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गाजा पीड़ित बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के लिए जैसे पेयजल, भोजन, कपड़ा और आर्थिक मदद के लिए सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म्स का इस्तेमाल कर देश भर से क्राउड फंडिग के जरिए काफी धन इकट्ठा कर रहे हैं और इस धनराशि का गबन भी कर रहे हैं. 

वहीं उन्होंने कहा कि, 'कुछ लोगों ने इस धनराशि का लाभ भी उठाया और करोड़ों रुपये जमा करने के बाद इन पैसों को अभियुक्तों ने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं, जब इन तथ्यों की पुष्टि हुई तो यूपी एटीएस ने तीन आरोपी, मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबु सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भिवंडी, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है.'

एडीजी ने आगे बताया कि तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जा रहा है जहां इनसे इस धन के दुरुपयोग के बारे पूछताछ की जाएगी और संबंधों के बारे में भी जांच की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस तरह की और भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इस तरह के अनेक रैकेट्स चल रहे हैं और जब किसी यात्रा के नाम पर धन इकट्ठा कर ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जाता है. 

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
UP ATS UP NEWS LUCKNOW NEWS Gaza Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh: Mandi आपदा पर Kangana ने विक्रमादित्य को ऐसा क्या बोला की हो गया बवाल?
पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, क्या अब सलमान खान के बिग बॉस 19 को टक्कर देगा अशनीर ग्रोवर का शो?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद Sitapur Jail से बाहर, Akhilesh Yadav का बड़ा ऐलान!
Azam Khan Released: जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का आया पहला बयान | Breaking
Shehzahn Khan Exclusive:: गंगा माई की बेटियां, लव एट फर्स्ट साइट, राउडी, छोरियां चली गांव और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
IND vs PAK मैच का जिक्र कर मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के, 'संजय राउत को जल्द...'
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
यूटिलिटी
क्या 20 से 30 साल के लड़के का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड, जानें नियम
क्या 20 से 30 साल के लड़के का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड, जानें नियम
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget