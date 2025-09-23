उत्तर प्रदेश के तीन युवकों को यूपी एटीएस ने गाजा युद्ध प्रभावित लोगों के लिए इकट्ठा किए गए धन के गबन के आरोपों में गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने मीडिया से बातचीत में पूरी जानकारी साझा की है.

उत्तर प्रदेश एडिशनल डायरेक्टर जनरल (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाजा युद्ध-प्रभावित बच्चों और महिलाओं की मदद के नाम पर क्राउडफंडिंग अभियान चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो और मैसेजेस के जरिए लोगों से दान की अपील की जा रही थी.

जांच में सामने आया कि जनता से इकट्ठा की गई भारी-भरकम रकम पीड़ितों तक पहुंची ही नहीं, बल्कि आरोपियों ने इसे अपने ही यूपीआई खातों के जरिए हड़प लिया. एटीएस ने इस मामले में मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबु सुफियान के खिलाफ एटीएस थाने में केस दर्ज किया है. तीनों को महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आरोपियों को आगे की जांच के लिए लखनऊ लाया जाएगा.

एडीजी ने दी यह जानकारी

गाजा में चल रहे तनाव के बीच क्राउडफंडिंग का मामला सामने आया है जिस पर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एडीजी यश ने बताया कि यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गाजा पीड़ित बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के लिए जैसे पेयजल, भोजन, कपड़ा और आर्थिक मदद के लिए सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म्स का इस्तेमाल कर देश भर से क्राउड फंडिग के जरिए काफी धन इकट्ठा कर रहे हैं और इस धनराशि का गबन भी कर रहे हैं.

वहीं उन्होंने कहा कि, 'कुछ लोगों ने इस धनराशि का लाभ भी उठाया और करोड़ों रुपये जमा करने के बाद इन पैसों को अभियुक्तों ने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं, जब इन तथ्यों की पुष्टि हुई तो यूपी एटीएस ने तीन आरोपी, मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबु सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भिवंडी, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है.'

एडीजी ने आगे बताया कि तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जा रहा है जहां इनसे इस धन के दुरुपयोग के बारे पूछताछ की जाएगी और संबंधों के बारे में भी जांच की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस तरह की और भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इस तरह के अनेक रैकेट्स चल रहे हैं और जब किसी यात्रा के नाम पर धन इकट्ठा कर ऐसे कृत्य को अंजाम दिया जाता है.