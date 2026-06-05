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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSaharanpur News: UP से निकला मोहाली ब्लास्ट का कनेक्शन, देवबंद से दबोचा जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी मोहत्सीम

Saharanpur News: UP से निकला मोहाली ब्लास्ट का कनेक्शन, देवबंद से दबोचा जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी मोहत्सीम

Saharanpur News In Hindi: यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त छापामारी के दौरान यह बड़ी सफलता हाथ लगी है. संयुक्त छापेमारी में एटीएस और एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी मोहत्सीम को गिरफ्तार किया है.

By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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मोहाली में हुए बम ब्लास्ट का अब यूपी कनेक्शन सामने आया है. मोहाली बम ब्लास्ट के मामले में जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी देवबंद से गिरफ्तार किया गया है. देवबंद के गांव बचीटी में यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त छापामारी के दौरान यह बड़ी सफलता हाथ लगी है. 

संयुक्त छापेमारी में एटीएस और एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी मोहत्सीम को गिरफ्तार किया है. आरोपी मोहत्सीम मौजूदा ग्राम प्रधान का भाई है. मोहत्सीम पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था. उसने अपने व्हाट्सएप के ओटीपी पाकिस्तानी के आतंकी संगठन के साथ साझा किए थे.

आरोपी के व्हाट्सएप से भेजते थे मैसेज 

आतंकी संगठन आरोपी के व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे. आरोपी मोहत्सीम का नाम मोहाली बम ब्लास्ट से जुड़ा है. इसकी गिरफ्तार खुफिया एजेंसी के इनपुट के आधार पर की गई है. टीम द्वारा आरोपी के पास कई चीजों की बरामदगी भी हुई है. टीम ने बरामद किए गए सामान और अन्य चीजों को सीज कर दिया है.

बता दें कि यह पूरा मामला 2024 में मोहाली में हुए बम ब्लास्ट का बताया जा रहा है. जांच में सामने आया है कि आरोपी देवबंद कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर भी है. इसके खिलाफ थाने में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं. साथ ही गिरफ्तार  संदिग्ध आतंकी के परिवार की भी अपराधी कुंडली सामने आ रही है. 

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गुपचुप तरीके से की गई गिरफ्तारी

इस गिरफ्तारी को एसटीएफ और एटीएस ने गुपचुप तरीके से अंजाम दिया. जिला स्तर पर किसी भी तरह किसी को भनक तक लगी. संयुक्त टीम देर रात आरोपी के गांव पहुंची और उसको गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहाली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में लगी हुई हैं.

इस बीच एजेंसियों को कुछ सुराग मिले थे, जिसके आधार पर यह जांच उत्तर प्रदेश तक पहुंची. फिलहाल मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस, पंजाब एसटीएफ की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इस गिरफ्तारी को राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा के मद्देनगर बेहद अहम माना जा रहा है. 

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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UP ATS Punjab STF UP NEWS Mohali News PUNJAB NEWS SAHARANPUR NEWS
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