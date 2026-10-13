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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा के बागी MLA कल बीजेपी में होंगे शामिल, 2027 में टिकट तय?

सपा के बागी MLA कल बीजेपी में होंगे शामिल, 2027 में टिकट तय?

राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से तीन बार के विधायक रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. 2022 के चुनाव में उन्होंने गौरीगंज सीट से बीजेपी के चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी को हराया था.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 13 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से बागी हुए विधायक राकेश प्रताप सिंह बुधवार (14 अक्टूबर) को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. लगातार तीन बार सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले राकेश ने 2022 के चुनाव में बीजेपी के चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी को हराया था. 2027 में बीजेपी उन्हें उसी सीट से टिकट दे सकती है. दूसरी ओर, सपा में भी टिकट के लिए कई नामों की चर्चा है.

1967 में अस्तित्व आई गौरीगंज ब्राह्मण बहुल सीट है. 2008 के परिसीमन में विधानसभा क्षेत्र का दायरा बढ़ा था. क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 70 हजार है. दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 45-45 हजार है. वहीं क्षत्रिय मतदाता करीब 45 हजार हैं. यादव मतदाताओं की संख्या 35 हजार के करीब है. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 40 हजार और बनिया समाज के लगभग 10 हजार मतदाता हैं.

संगठन और वोट बैंक पर होगा फोकस!

राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से तीन बार के विधायक रहे हैं. ऐसे में उनके पास समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहे जाने वाला यादव और मुस्लिम मतदाताओं का साथ रहा है. हालांकि विधायक से जुड़े करीबियों का कहना है कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं का वोट बेहद कम मिलता है. बीजेपी में आने के बाद पार्टी के सामने उनके व्यक्तिगत जनाधार और संगठन के पारंपरिक समर्थकों के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती होगी.

राकेश प्रताप सिंह ने इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी. बागी होने के बाद से वो लगातार बीजेपी समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच बैठकें कर रहे थे.

6 हजार वोट से हारी थी बीजेपी

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी दूसरे स्थान पर रहे थे. उन्हें 72,077 वोट मिले थे, जबकि राकेश प्रताप सिंह को 79,040 वोट हासिल हुए थे. दोनों के बीच जीत का अंतर 6,963 वोट था. कांग्रेस के फतेह बहादुर को 28,964 वोट मिले थे. 

सपा में भी टिकट के कई दावेदार

राकेश प्रताप सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी से टिकट की चाह रखने वाले एक्टिव हो गए हैं. सुल्तानपुर के सपा विधायक संतोष पांडेय का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. इसके साथ ही डॉ. सिंधुजीत सिंह, महेंद्र यादव, प्रियंक हरि विजय तिवारी और वर्तमान जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नामों की भी चर्चा है. समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी गौरीगंज विधानसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं के वोट को देखते हुए संतोष पांडे को उम्मीदवार बना सकती है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 13 Oct 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
BJP UP Elections 2027
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