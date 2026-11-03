UP में सपा-कांग्रेस के बीच कब होगा सीट बंटवारा? राजेंद्र पाल गौतम ने बताया

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में आ गई है. मंगलवार ( 3 नवंबर) को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर यूपी कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई. करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन, अलग-अलग कमेटियों, मेनिफेस्टो और सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली.

इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और सभी सह प्रभारी मौजूद रहे. बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन पर उतरने और पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

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कमेटियों और मेनिफेस्टो को लेकर हुई चर्चा

बैठक के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सभी कमेटियों को लेकर चर्चा की गई. साथ ही कैंपेन को किस तरह आगे बढ़ाना है और मेनिफेस्टो को लेकर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कई छोटे-छोटे दलों का समर्थन मिल रहा है. दो दल मुख्य गठबंधन में हैं, जिनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं.

दिवाली के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत

सीट बंटवारे को लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और जल्द फैसला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी. यानी फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

बैठक के दौरान हालिया रैली को लेकर भी बात हुई. राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि रैली में एक लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा, "राहुल गांधी आज भारत में अकेले विकल्प के तौर पर निकल कर सामने आते हैं."

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कांग्रेस की इस बैठक को यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी अब संगठन को मजबूत करने, चुनावी अभियान तैयार करने और गठबंधन के साथ सीटों का गणित तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.