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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में सपा-कांग्रेस के बीच कब होगा सीट बंटवारा? राजेंद्र पाल गौतम ने बताया

UP में सपा-कांग्रेस के बीच कब होगा सीट बंटवारा? राजेंद्र पाल गौतम ने बताया

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर दिवाली के बाद बातचीत होगी. कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि दोनों दल जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसला करेंगे.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 03 Nov 2026 07:55 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में आ गई है. मंगलवार ( 3 नवंबर) को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर यूपी कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई. करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन, अलग-अलग कमेटियों, मेनिफेस्टो और सीट बंटवारे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली.

इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और सभी सह प्रभारी मौजूद रहे. बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर जमीन पर उतरने और पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

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कमेटियों और मेनिफेस्टो को लेकर हुई चर्चा

बैठक के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सभी कमेटियों को लेकर चर्चा की गई. साथ ही कैंपेन को किस तरह आगे बढ़ाना है और मेनिफेस्टो को लेकर भी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कई छोटे-छोटे दलों का समर्थन मिल रहा है. दो दल मुख्य गठबंधन में हैं, जिनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं.

दिवाली के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बातचीत

सीट बंटवारे को लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और जल्द फैसला लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि दिवाली के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी. यानी फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

बैठक के दौरान हालिया रैली को लेकर भी बात हुई. राजेंद्र पाल गौतम ने दावा किया कि रैली में एक लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे. उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा, "राहुल गांधी आज भारत में अकेले विकल्प के तौर पर निकल कर सामने आते हैं."

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कांग्रेस की इस बैठक को यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी अब संगठन को मजबूत करने, चुनावी अभियान तैयार करने और गठबंधन के साथ सीटों का गणित तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Nov 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CONGRESS UP Election 2027
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