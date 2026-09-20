27 में 27 हजार वोट! यूपी चुनाव को लेकर क्या है अखिलेश यादव का नया प्लान?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकारणी बैठक में कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा सीट पर 27 हजार वोट बढ़ाने का निर्देश दिए है. अखिलेश यादव ने इसे 27 में 27 हजार वोट ज्यादा नाम दिया है. उन्होंने इसे बीजेपी के 27 हजार वोट कम करने के तौर पर भी बताया. बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के करीब 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश का हर वर्ग परेशान है. किसानों, युवाओं और कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार शांत है.

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें 5 करोड़ उस वोट को जिंदा करने को कहा है जो पिछले चुनाव किसी भी पार्टी के पास नहीं गए थे. इसके साथ ही पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को युवाओं पर फोकस करने को कहा है.

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'सपा की सरकार बनने पर किसानों को 24 घंटे के अंदर होगा भुगतान'

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वो किसानों की आय दो गुना करेगी, लेकिन आज तक किसानों की आय उस स्तर तक नहीं पहुंची. हमारी सरकार बनने पर किसानों को 24 घंटे के अंदर भुगतान होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ने से होने वाला मुनाफा किसानों तक पहुंचने के बजाय कहीं और जा रहा है. किसानों से जमीन ले ली जाती है लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया.

बेरोजगारी और पेपर लीक पर सरकार पर निशाना

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश का नौजवान बड़े पैमाने पर आज भी बेरोजगार है. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया. उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में हुए है. सरकार इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

'यूपी के अस्पताल खुद बीमार'

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं. अस्पताल में मरीज जा रहा है तो उसे दवा नहीं मिल रही है. जांच के लिए एक एक महीने की तारीख दी जा रही है.

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