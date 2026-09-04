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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव को लेकर कांग्रेस का खास प्लान, प्रियंका गांधी खुद कर रहीं मॉनिटरिंग

UP चुनाव को लेकर कांग्रेस का खास प्लान, प्रियंका गांधी खुद कर रहीं मॉनिटरिंग

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की पर्सनली मॉनिटरिंग कर रही हैं. चुनाव को लेकर होने वाली हर अहम बैठक में प्रियंका गांधी खुद शामिल हो रही हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 04 Sep 2026 07:30 PM (IST)
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'सत्ता की सीढ़ी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है...' और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव 2027 बेहद अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है. यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है. 

सूत्रों का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है, यूपी में 202 विधानसभा चुनाव की रणनीति प्रियंका गांधी के हाथों में है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की पर्सनली मॉनिटरिंग कर रही हैं. चुनाव को लेकर होने वाली हर अहम बैठक में प्रियंका गांधी खुद शामिल हो रही हैं.

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सपा के साथ सीट शेयरिंग पर प्रियंका की सीधी नजर

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर भी प्रियंका गांधी की सीधी नजर है. चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और सपा के साथ सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दों को प्रियंका गांधी खुद हैंडल कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, यूपी प्रभारी भी प्रियंका गांधी को भी सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं. यानी यूपी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति से लेकर गठबंधन और टिकट वितरण तक प्रियंका गांधी की सीधी भूमिका रहेगी.

क्यों महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए यूपी का चुनाव?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 पर देशभर की नजरें है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दिल्ली की सत्ता का मुख्य द्वार माना जाता है. लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. खास बात यह है कि केंद्र में सरकार बनाने और बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े का लगभग 30% हिस्सा अकेले यूपी से आता है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Sep 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI UP NEWS UP Assembly Election 2027
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