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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपल्लवी पटेल की पार्टी सपा के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं? सामने आया बड़ा अपडेट

पल्लवी पटेल की पार्टी सपा के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं? सामने आया बड़ा अपडेट

सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि इस बार भी वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी. उनकी पार्टी की वाराणसी की दो सीटों पर भी नजर है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 01 Nov 2026 05:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से गठबंधन को लेकर जोर आजमाइश जारी है. वहीं इस बीच एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के साथ ही अपना दल (क) आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने की तैयारी   में है.

करीबी नेताओं की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पल्लवी पटेल की बातचीत निरंतर हो रही है और बहुत जल्द इस गठबंधन की पूरी रूपरेखा तय हो जाएगी. इसके अलावा चार नवंबर को प्रयागराज से पल्लवी पटेल और पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपना दल (क) का चुनावी अभियान शुरू किया जाएगा.

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गठबंधन को लेकर अंतिम चरण में बातचीत

प्राप्त जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी और अपना दल (क) के गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है. सीटों को लेकर फैसला होने के बाद जल्द ही इस गठबंधन पर फाइनल मुहर भी लग जाएगी. डॉ. पल्लवी पटेल की तरफ से उत्तर प्रदेश के 60 विधानसभा सीट पर संगठन समीक्षा बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन और पार्टी की तरफ से आयोजित अलग-अलग कार्यक्रम को खासतौर पर केंद्रित रखा गया है और इन्हीं सीटों में से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का प्रस्ताव भी समाजवादी पार्टी के समक्ष है. 

लेकिन यह तस्वीर लगभग साफ है कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरेंगी. आने वाले 4 नवंबर को पल्लवी पटेल द्वारा पार्टी का चुनावी अभियान भी प्रयागराज से शुरू किया जाएगा जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे. 

वाराणसी की 2 सीट पर भी नजर

वहीं सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि इस बार भी वह सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगी. इसके अलावा वाराणसी जनपद के दो सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जिसमें रोहनिया और अजगरा की सीट पर तैयारी की जा रही है. अब देखना यह होगा कि सपा के साथ गठबंधन और निर्धारित किन सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तस्वीर कब तक साफ होती है.

ये भी पढ़ें: 'आजम खान के साथ साजिश हो रही', सपा नेता की गिरफ्तारी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा

Published at : 01 Nov 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Election 2027
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