क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित कुंदरकी विधानसभा 2027 के चुनाव में राजनीतिकि लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, विधानसभा कुंदरकी (29) मुरादाबाद ज़िले और संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. कुंदरकी सीट से मौजूदा समय में बीजेपी के रामवीर सिंह विधायक हैं, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में विधायक बने. कुंदरकी विधानसभा सीट संभल संसदीय क्षेत्र में आती है. संभल में सपा के जियाउर्रहमान सांसद हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर्रहमान विधानसभा चुनाव जीते. बीजेपी ने कमल कुमार को टिकट दिया. बसपा ने मोहम्मद रिज़वान और AIMIM ने मोहम्मद वारिश को टिकट दिया. कांग्रेस ने दरक्क्षा बेगम को चुनावी मैदान में उतारा. एसआईआर के बाद कुंदरकी विधानसभा सीट पर लगभग 3,87,708 मतदाता हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कुंदरकी विधानसभा सीट पर 3,92,439 मतदाता थे.

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2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,25,792

2. बीजेपी- 82,630

3. बसपा- 42,742

4. AIMIM- 14,251

5. नोटा- 1,787

6. कांग्रेस- 1,716

नोटा ने कांग्रेस को 2022 में पछाड़ा

विधानसभा चुनाव 2022 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा के जियाउरर्हमान चुनाव जीते. सपा ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों से हराया. बीजेपी को लगभग 82 हज़ार वोट मिले. बसपा को लगभग 42 हज़ार वोट हासिल हुए. ओवैसी की पार्टी भी कुंदरकी में लगभग 14 हज़ार वोट पाने में कामयाब रही. वहीं, 2022 के कुंदरकी विधानसभा चुनाव में तो असली टक्कर नोटा और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिली. आखिरकार नोटा ने कांग्रेस को 76 वोटों से पीछे कर दिया.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और यादव वोट मिले. हालांकि लगभग 14 हज़ार मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी के पास भी गए. बीएसपी अपने मूल वोट के साथ साथ लगभग 10 हज़ार मुस्लिम वोट भी लेने में कामयाब रही. वहीं बीजेपी को ओबीसी में यादव छोड़कर और एससी में बसपा के मूल वोट छोड़कर ओबीसी और एससी का पूरा वोट मिला. सामान्य वर्ग का वोट भी भाजपा के ही साथ गया. लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम मतदाता इस सीट पर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो अकेले ही हार जीत तय करने के लिए काफी माने जाते हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,43,415

2. बीजेपी- 86,371

3. बसपा- 31,400

2024 लोकसभा चुनाव में भी कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के जियाउर्ररहमान ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 57,044 वोटों से हराया. बीजेपी को लगभग 86 हज़ार वोट हासिल हुए. 2022 के मुकाबले 2024 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा का लगभग 17,623 वोट बढ़ गया.

इसके पीछे वजह साफ है कि 2022 की तरह 2024 में मुस्लिम वोट नहीं बंटे और सिर्फ सपा के पास गए. वहीं 2022 की तुलना में 2024 में बीजेपी के भी लगभग 3,741 वोट बढ़े. बीजेपी को बसपा का कुछ एससी वोट हासिल हुआ. यही वजह है कि बीजेपी को वोट बढ़े और बीएसपी के वोट कम हुए.

लोकसभा चुनाव बाद जियाउर्हमान ने कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया. नवंबर, 2024 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह और सपा ने हाज़ी रिज़वान को टिकट दिया. इस उपचुनाव में बीजेपी ने 1 लाख 44 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर ली. हालांकि इस उपचुनाव की प्रक्रिया पर सपा ने गंभीर सवाल उठाए थे जबकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था.

कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे-

1. बीजेपी- 1,70,371

2. सपा- 25,580

यह बहुत ही अलग ढंग का चुनाव दिखा. बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में जीत ज़रूर हासिल की है लेकिन 2027 के आम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सपा एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है.

कुंदरकी विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 2.15 लाख

2. एससी- 40 हज़ार

3. सैनी- 25 हज़ार

4. प्रजापति- 15 हज़ार

5. क्षत्रिय- 20 हज़ार

6. वैश्य- 12 हज़ार

7. यादव- 10 हज़ार

8. लोधी- 15 हज़ार

9. कश्यप- 10 हज़ार

10. ब्राह्मण- 5 हज़ार

11. जाट- 5 हज़ार

12. अन्य- 10 हज़ार

कुंदरकी विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है. गैर यादव ओबीसी मतदाता लगभग 75 हज़ार की संख्या में हैं. जबकि सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 40 हज़ार की संख्या में हैं. एससी मतदाता भी 40 हज़ार की संख्या में हैं, जिसमें से बीएसपी का मूल वोट 18-20 हज़ार के बीच माना जाता है. इसके अलावा एससी समाज का जो वोट बचता है, वो बीजेपी की तरफ जाता है.

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