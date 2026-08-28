Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल

क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल

मुरादाबाद स्थित कुंदरकी विधानसभा सीट पर 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी रामवीर सिंह विधायक हैं, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट थी.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 28 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित कुंदरकी विधानसभा 2027 के चुनाव में राजनीतिकि लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, विधानसभा कुंदरकी (29) मुरादाबाद ज़िले और संभल लोकसभा सीट का हिस्सा है. कुंदरकी सीट से मौजूदा समय में बीजेपी के रामवीर सिंह विधायक हैं, जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में विधायक बने. कुंदरकी विधानसभा सीट संभल संसदीय क्षेत्र में आती है. संभल में सपा के जियाउर्रहमान सांसद हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर्रहमान विधानसभा चुनाव जीते. बीजेपी ने कमल कुमार को टिकट दिया. बसपा ने मोहम्मद रिज़वान और AIMIM ने मोहम्मद वारिश को टिकट दिया. कांग्रेस ने दरक्क्षा बेगम को चुनावी मैदान में उतारा. एसआईआर के बाद कुंदरकी विधानसभा सीट पर लगभग 3,87,708 मतदाता हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कुंदरकी विधानसभा सीट पर 3,92,439 मतदाता थे.

UP Election 2027: मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगातार 5वीं बार झंडा गाड़ेगी सपा? 20 साल से BJP का सूखा

2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,25,792
2. बीजेपी- 82,630
3. बसपा- 42,742
4. AIMIM- 14,251
5. नोटा- 1,787
6. कांग्रेस- 1,716

नोटा ने कांग्रेस को 2022 में पछाड़ा

विधानसभा चुनाव 2022 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा के जियाउरर्हमान चुनाव जीते. सपा ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों से हराया. बीजेपी को लगभग 82 हज़ार वोट मिले. बसपा को लगभग 42 हज़ार वोट हासिल हुए. ओवैसी की पार्टी भी कुंदरकी में लगभग 14 हज़ार वोट पाने में कामयाब रही. वहीं, 2022 के कुंदरकी विधानसभा चुनाव में तो असली टक्कर नोटा और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिली. आखिरकार नोटा ने कांग्रेस को 76 वोटों से पीछे कर दिया.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम और यादव वोट मिले. हालांकि लगभग 14 हज़ार मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी के पास भी गए. बीएसपी अपने मूल वोट के साथ साथ लगभग 10 हज़ार मुस्लिम वोट भी लेने में कामयाब रही. वहीं बीजेपी को ओबीसी में यादव छोड़कर और एससी में बसपा के मूल वोट छोड़कर ओबीसी और एससी का पूरा वोट मिला. सामान्य वर्ग का वोट भी भाजपा के ही साथ गया. लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम मतदाता इस सीट पर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो अकेले ही हार जीत तय करने के लिए काफी माने जाते हैं. 

2024 के लोकसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,43,415
2. बीजेपी- 86,371
3. बसपा- 31,400

2024 लोकसभा चुनाव में भी कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के जियाउर्ररहमान ने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 57,044 वोटों से हराया. बीजेपी को लगभग 86 हज़ार वोट हासिल हुए. 2022 के मुकाबले 2024 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर सपा का लगभग 17,623 वोट बढ़ गया.

इसके पीछे वजह साफ है कि 2022 की तरह 2024 में मुस्लिम वोट नहीं बंटे और सिर्फ सपा के पास गए. वहीं 2022 की तुलना में 2024 में बीजेपी के भी लगभग 3,741 वोट बढ़े. बीजेपी को बसपा का कुछ एससी वोट हासिल हुआ. यही वजह है कि बीजेपी को वोट बढ़े और बीएसपी के वोट कम हुए. 

लोकसभा चुनाव बाद जियाउर्हमान ने कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया. नवंबर, 2024 में कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह और सपा ने हाज़ी रिज़वान को टिकट दिया. इस उपचुनाव में बीजेपी ने 1 लाख 44 हज़ार वोटों से जीत हासिल कर ली. हालांकि इस उपचुनाव की प्रक्रिया पर सपा ने गंभीर सवाल उठाए थे जबकि बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया था. 

कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे-

1. बीजेपी- 1,70,371
2. सपा- 25,580

यह बहुत ही अलग ढंग का चुनाव दिखा. बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में जीत ज़रूर हासिल की है लेकिन 2027 के आम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सपा एक बार फिर बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है.

कुंदरकी विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 2.15 लाख
2. एससी- 40 हज़ार
3. सैनी- 25 हज़ार
4. प्रजापति- 15 हज़ार
5. क्षत्रिय- 20 हज़ार
6. वैश्य- 12 हज़ार
7. यादव- 10 हज़ार
8. लोधी- 15 हज़ार
9. कश्यप- 10 हज़ार
10. ब्राह्मण- 5 हज़ार
11. जाट- 5 हज़ार
12. अन्य- 10 हज़ार

कुंदरकी विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है. गैर यादव ओबीसी मतदाता लगभग 75 हज़ार की संख्या में हैं. जबकि सामान्य वर्ग के मतदाता लगभग 40 हज़ार की संख्या में हैं. एससी मतदाता भी 40 हज़ार की संख्या में हैं, जिसमें से बीएसपी का मूल वोट 18-20 हज़ार के बीच माना जाता है. इसके अलावा एससी समाज का जो वोट बचता है, वो बीजेपी की तरफ जाता है.

यूपी चुनाव: क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या सपा करेगी वापसी? जानें मुरादाबाद शहर का हाल

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर महाजाम, त्योहार पर जाने की मची होड़
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर महाजाम, त्योहार पर जाने की मची होड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगातार 5वीं बार झंडा गाड़ेगी सपा? 20 साल से BJP का सूखा
मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर लगातार 5वीं बार झंडा गाड़ेगी सपा? 20 साल से BJP का सूखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या सपा करेगी वापसी? जानें मुरादाबाद शहर का हाल
क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या सपा करेगी वापसी? जानें मुरादाबाद शहर का हाल
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
ट्रेंडिंग
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget