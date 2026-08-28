क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या सपा करेगी वापसी? जानें मुरादाबाद शहर का हाल

राजनीतिक तौर पर मुरादाबाद ज़िले में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मुरादाबाद ज़िले में सपा और भाजपा का ही बोलबाला देखने को मिल रहा है. मुरादाबाद ज़िले में एक ही विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित नहीं हैं. यहाँ की सभी 6 विधानसभा सीट सामान्य है. मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटे हैं. मुरादाबाद ज़िले की बिलारी और कुंदरकी विधानसभा सीट संभल लोकसभा का हिस्सा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद ज़िले की 6 विधानसभा (काँठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद शहर, कुंदरकी, बिलारी) सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी. हालांकि, लोकसभा चुनाव के बाद जब कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने कुंदरकी में सपा को हरा दिया. यानि मौजूदा समय में मुरादाबाद ज़िले में सपा के 4 विधायक तो बीजेपी के 2 विधायक हैं.

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मुरादाबाद शहर सीट का क्या है चुनावी माहौल

मुरादाबाद शहर सीट की विधानसभा संख्या 28 है. यह अधिकतर शहरी इलाके की सीट है. पीतलनगरी की इस विधानसभा सीट में अधिकतर लोग पीतल के कारोबार से जुड़े हुए हैं. 2012 में सपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी. लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रितेश गुप्ता इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं. हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बेहद कांटे की लड़ाई हुई थी.

4,83,034 है मुरादाबाद शहर में मतदाता

एसआईआर के बाद मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर 4,83,034 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा पर कुल मतदाता की संख्या 5,38,363 थी. यानि एसआईआर के बाद मुरादाबाद शहर विधानसभा में भी बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वोट कटे हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 55,329 मतदाता कम हुए हैं.

2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर महज़ 782 वोटों से हार-जीत हुई थी. आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर फाइट टाइट होती है.

2022 विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 1,48,384

2. सपा- 1,47,602

3. बसपा- 14,013

4. कांग्रेस- 5,351

5. AIMIM- 2,661

2022 विधानसभा चुनाव में भी मुरादाबाद शहर सीट पर बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता विधायक बने. बीजेपी के रितेश गुप्ता ने सपा के युसूफ अंसारी को सिर्फ 782 वोटों से हराया. बड़ी बात यह है कि भाजपा और सपा दोनों ही दलों के प्रत्याशी ने 1 लाख 45 हज़ार से ज़्यादा वोट लिए. अगर अन्य सीटों की बात करें तो प्रत्याशी के 1 लाख वोट पाते ही हार जीत तय हो जाती है, लेकिन मुरादाबाद शहर विघानसभा सीट पर अंतिम राउंड तक लड़ाई जारी रही. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46.12 प्रतिशत और सपा को 45.88 फीसदी वोट मिले. यानि दोनों ही दलों के बीच सिर्फ 0.24 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा.

2022 के चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ मुस्लिम और यादव का वोट मिला. जबकि बीजेपी को वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैनी समेत अन्य ओबीसी का वोट पूरा हासिल हुआ. यही नहीं बीजेपी को एससी समाज की भी 3 जातियों का वोट मिला, जो कि लगभग 25 हज़ार की संख्या में हैं. बसपा को सिर्फ अपना मूल वोट ही हासिल हो पाया. कांग्रेस और AIMIM को जो भी वोट मिले, वो मुस्लिम समाज के वोट माने जा सकते हैं.

2022 विधानसभा चुनाव के बाद साल 2024 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर क्या बदलाव आया, आइए चुनावी नतीज़ों से समझते हैं-

2024 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,46,809

2. बीजेपी- 1,36,668

3. बसपा- 13,400

2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर सपा को जीत मिली. सपा की रूचिवीरा ने बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को लगभग 10 हज़ार वोटों से हरा दिया. 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा के जीत के पीछे मुस्लिम और वैश्य समीकरण को बताया जा रहा है.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को सिर्फ मुस्लिम वोट मिल पाया था, इसलिए सपा हार गई थी. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम के साथ वैश्य समाज का वोट कुछ संख्या में जुड़ा तो सपा यह सीट जीत गई. बीजेपी के हारने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके कुछ मतदाता वोट डालने ही ना गए हों. बसपा 2022 की तरह ही 2024 में अपने मूल वोट बैंक बचाने में कामयाब रही.

मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 2.10 लाख

2. वैश्य- 50 हज़ार

3. सैनी- 48 हज़ार

4. ब्राह्मण- 40 हज़ार

5. कश्यप- 16 हज़ार

6. प्रजापति- 15 हज़ार

7. पंजाबी- 21 हज़ार

8. एससी- 40 हज़ार

9. गुर्जर- 10 हज़ार

10. यादव- 9 हज़ार

11. क्षत्रिय- 8 हज़ार

12. कायस्थ- 8 हज़ार

13. त्यागी- 3 हज़ार

14. जाट- 5 हज़ार

अकेले दम पर किसी प्रत्याशी को नहीं जीता सकता मुस्लिम मतदाता

मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट पर भले ही मुस्लिम मतदाता की संख्या सबसे ज़्यादा हो लेकिन वो अकेले अपने दम किसी भी प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता सकते हैं. मुस्लिम के साथ एक जाति का वोट जुड़ने पर ही मुस्लिम मतों से कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है. बीजेपी को इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम छोड़कर सभी जातियों का वोट मिलता है. मुरादाबाद शहर सीट ओबीसी मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर है.

वहीं सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 1 लाख के ही आसपास हैं. एससी मतदाता लगभग 40 हज़ार की संख्या में हैं, जिसमें से लगभग 18 हज़ार मतदाता ही बसपा के मूल वोट बैंक माने जाते हैं. बाकी बचे हुए एससी समाज के मतदाताओं का वोट बीजेपी को जाता है. सपा के पास सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही जाते हैं. लेकिन 2007 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में जब सपा ने गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, तो सपा की इस सीट पर जीत हुई. 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और सपा के बीच बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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