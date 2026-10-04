कासगंज की पटियाली सीट पर BJP-सपा में कड़ा मुकाबला, आंकड़े कर देंगे हैरान

उत्तर प्रदेश की पटियाली विधानसभा सीट कासगंज ज़िले और एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है और विधानसभा संख्या 102 है. पटियाली विधानसभा सीट 2017 में बीजेपी जीती थी. 2022 में इस पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और 2024 में भी पटियाली विधानसभा सीट से सपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी. पटियाली विधानसभा सीट मुस्लिम, ठाकुर और शाक्य बाहुल्य विधानसभा सीट है.

1989 में कांग्रेस आखिरी बार पटियाली में विधानसभा चुनाव जीती थी. बीजेपी पहली बार 1991 में पटियाली से विधानसभा सीट जीत पाई. 1993, 2000 और 2017 में भी पटियाली से बीजेपी चुनाव जीती. सपा पटियाली में पहली बार 1996 में विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद 2012, 2022 में पटियाली से सपा जीत पाई. 2002 और 2007 में पटियाली से बसपा भी विधानसभा चुनाव जीत चुकी है.

2026 में एसआईआर के बाद पटियाली विधानसभा सीट पर 3,23,099 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त पटियाली विधानसभा सीट पर 3,62,617 मतदाता थे. एसआईआर के बाद पटियाली विधानसभा सीट पर 39,518 मतदाता कम हुए हैं.

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पटियाली में सपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट से सपा की नादिरा सुल्तान विधायक बनीं. बीजेपी ने ममतेश शाक्य को टिकट दिया. बसपा ने नीरज मिश्रा और कांग्रेस ने इमरान अली को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 91,958

2. बीजेपी- 87,957

3. बसपा- 30,626

4. जनादीप दल- 2,225

5. कांग्रेस- 1,251

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट से सपा की नादिरा सुल्तान चुनाव जीतीं. सपा ने बीजेपी को लगभग 4 हज़ार वोटों के कम अंतर से हराया. बसपा को लगभग 30 हज़ार वोट मिल गए. कांग्रेस के उम्मीदवार को जनादीप दल से भी कम वोट मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम और यादव वोट एक साथ मिले. इसके अलावा कुछ बघेल और कोरी समाज का वोट सपा को मिला. वहीं बीजेपी को शाक्य, ठाकुर, पंडित, बनिया, निषाद, बघेल और अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. बसपा को एससी समाज का पूरा वोट मिला और लगभग 5 हज़ार ब्राह्मण मतदाता भी बसपा के साथ गए.

लोकसभा चुनाव में भी सपा के साथ रहे वोटर

पटियाली विधानसभा सीट एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 में एटा लोकसभा सीट से बीजेपी ने राजू भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,12,940

2. बीजेपी- 69,842

3. बसपा- 14,303

2024 लोकसभा चुनाव में भी पटियाली विधानसभा सीट से सपा की जीत हुई लेकिन 2024 में सपा के जीत का अंतर 2022 से बहुत ज़्यादा रहा. 2024 में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा ने बीजेपी को लगभग 42 हज़ार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ.

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ नुक़सान

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम मतदाता एक साथ मिल गए. इसीलिए सपा ने अपनी बढ़त 5 हज़ार से बढ़ाकर 42 हज़ार कर ली. 2022 में सपा को शाक्य मतदाता नहीं मिले थे लेकिन 2024 में सपा को पटियाली में शाक्य मतदाता मिले. सपा को 5-6 हज़ार एससी समाज का वोट भी मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा सीट पर बीजेपी को शाक्य वोट नहीं मिले. बीजेपी को ठाकुर, पंडित, बनिया, निषाद, लोधी और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. लेकिन शाक्य वोट ना मिलने से बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ गई. जबकि बसपा को अपने मूल कैडर के वोट मिले लेकिन 7-8 हज़ार वोटों के नुकसान के साथ.

पटियाली विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 75 हज़ार

2. ठाकुर- 54 हज़ार

3. एससी- 45 हज़ार

4. यादव- 38 हज़ार

5. शाक्य- 36 हज़ार

6. निषाद- 15 हज़ार

7. ब्राह्मण- 15 हज़ार

8. बनिया- 10 हज़ार

9. बघेल- 22 हज़ार

10. लोधी- 8 हज़ार

11. राठौर- 5 हज़ार

12. नाई- 5 हज़ार

पटियाली विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस सीट पर मुस्लिम यादव का वोट लगभग 1 लाख से ज़्यादा है. लेकिन ठाकुर वोट दूसरे नंबर पर है. ठाकुर, पंडित और बनिया का वोट लगभग 80 हज़ार के करीब है. इस विधानसभा सीट पर शाक्य, निषाद और बघेल समाद के वोट हार जीत तय करते हैं.

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