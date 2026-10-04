कासगंज की अमांपुर सीट पर BJP का किला भेद पाएंगी सपा, जानें- समीकरण

उत्तर प्रदेश की अमांपुर विधानसभा सीट कासगंज ज़िले और एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. अमांपुर विधानसभा सीट लोधी, एससी और शाक्य बाहुल्य विधानसभा सीट है. इस विधानसभा सीट पर निषाद और ठाकुर मतदाता हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यूपी चुनाव में इन्ही वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा. आईए इस सीट का विशाल विश्लेषण आपको समझाते हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती और 2024 में भी अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी.

1985 में कांग्रेस आखिरी बार अमांपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीती. उसके बाद से एक भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमांपुर से चुनाव नहीं जीत पाई. बीजेपी ने पहली बार 1991 में अमांपुर विधानसभा जीती. 1991 के बाद 1993, 1996, 2017 और 2022 में बीजेपी जीती. बसपा 2007 और 2012 में अमांपुर से विधानसभा सीट जीती है. लेकिन समाजवादी पार्टी अब तक एक बार भी अमांपुर से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है.

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एसआईआर के बाद बदला समीकरण

2026 में एसआईआर के बाद अमांपुर विधानसभा सीट पर 2,91,072 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर 3,17,757 मतदाता थे. एसआईआर के बाद अमांपुर विधानसभा सीट पर 26,685 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिओम वर्मा चुनाव जीते. सपा ने सत्यभान शाक्य को प्रत्याशी बनाया. बसपा ने सुभाष शाक्य और कांग्रेस ने दिव्या शर्मा को टिकट दिया. बीजेपी ने लोधी समाज तो सपा ने शाक्य समाज के नेता को टिकट दिया. बसपा ने भी शाक्य समाज से ही टिकट दिया.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 96,377

2. सपा- 53,048

3. बसपा- 35,372

4. कांग्रेस- 1,342

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के हरिओम वर्मा विधायक बने. बीजेपी ने सपा के सत्यभान शाक्य को लगभग 43 हज़ार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 35 हज़ार वोट मिले तो कांग्रेस डेढ़ हज़ार वोट भी नहीं ला पायी.

बीजेपी को 2022 में मिला इनका समर्थन

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी, निषाद, बघेल, ठाकुर, पंडित, बनिया और अन्य अति पिछड़ी जातियों का वोट एक साथ मिला. इसके साथ ही एससी में बाल्मीकि समाज का वोट बीजेपी को गया. शाक्य वोटों का 40 फीसदी वोट भाजपा को मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसके अलावा लगभग 30 फीसदी शाक्य वोट सपा के साथ गया. लेकिन और कोई वोट सपा को नहीं मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल कैडर के वोटों के साथ साथ अन्य एससी मतदाताओं के वोट मिले. यही नहीं लगभग 30 फीसदी शाक्य मतदाता भी बसपा के साथ गए. कांग्रेस को जो भी मिला वो ब्राह्मण मतदाताओं का वोट था.

लोकसभा चुनाव में अमांपुर की हिस्सेदारी

अमांपुर विधानसभा सीट एटा लोकसभा सीट का हिस्सा है. 2024 लोकसभा चुनाव में एटा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने राजू भैय्या और सपा ने देवेश शाक्य को टिकट दिया था. यानि 2022 की तरह बीजेपी से लोधी तो सपा से शाक्य प्रत्याशी ही 2024 में अमांपुर से रहे.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 86,522

2. सपा- 81,733

3. बसपा- 14,941

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने ही जीत हासिल की, लेकिन 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी और सपा के बीच हार-जीत का अंतर बहुत ज़्यादा घट गया. बीजेपी अमांपुर में सपा को लगभग 5 हज़ार वोटों से ही हरा पाई. जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में अमांपुर में बीजेपी ने सपा को लगभग 43 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हराया था. बसपा का वोट बहुत कम हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को लोधी और सामान्य वर्ग का वोट एकतरफा मिला. हालांकि बीजेपी को शाक्य वोट 2024 में बिल्कुल भी नहीं मिले. वहीं एससी में बाल्मीकि समाज का वोट 2024 में भी अमांपुर में बीजेपी को मिला.

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर सपा को शाक्य, यादव और मुस्लिम वोट एक साथ मिले. इसीलिए सपा का 30 हज़ार वोट 2024 में अमांपुर में बढ़ गया. 2022 विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी शाक्य मतदाता भाजपा तो 30 फीसदी बसपा की तरफ गए थे. सपा को 2022 में मात्र 30 फीसदी ही शाक्य मतदाता मिले थे. लेकिन 2024 में शाक्य मतदाताओं की एकजुटता ने सपा को भाजपा से करीबी मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया.

अमांपुर में बसपा को लगा तगड़ा झटका

2024 लोकसभा चुनाव में अमांपुर विधानसभा सीट पर बसपा को तगड़ा नुकसान हुआ. बसपा को अपने मूल कैडर का वोट तो मिला लेकिन किसी अन्य जाति बिरादरी का वोट बसपा को नहीं मिल पाया.

अमांपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. लोधी- 60 हज़ार

2. एससी- 52 हज़ार

3. शाक्य- 45 हज़ार

4. ठाकुर- 30 हज़ार

5. मुस्लिम- 30 हज़ार

6. निषाद- 25 हज़ार

7. यादव- 25 हज़ार

8. बघेल- 15 हज़ार

9. ब्राह्मण- 12 हज़ार

10. बनिया- 10 हज़ार

11. नाई- 10 हज़ार

अमांपुर विधानसभा सीट पर लोधी मतदाता सबसे ज़्यादा हैं. एससी मतदाता दूसरे नंबर पर हैं. मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर लगभग 55 हज़ार के आसपास हैं. अमांपुर विधानसभा सीट पर शाक्य, निषाद और ठाकुर मतदाता हार जीत तय करते हैं. ये तीनों मतदाता जब तक एक साथ बीजेपी के साथ रहते हैं, तो अमांपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत रहती है लेकिन अगर तीनों में से एक भी जाति सपा की तरफ जाती है तो सपा तगड़ी लड़ाई में पहुँच जाती है. 2027 विधानसभा चुनाव में अमांपुर में कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है.

अमांपुर विधानसभा सीट के बाद अब कासगंज ज़िले की पटियाली विधानसभा सीट का विशाल विश्लेषण करते हैं.

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