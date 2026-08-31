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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले BSP की बड़ी बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

यूपी चुनाव से पहले BSP की बड़ी बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी BSP ने तैयारियां तेज कर दी है. आगामी चुनाव को लेकर पार्टी ने लखनऊ में अहम बैठक की है. इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 31 Aug 2026 08:19 PM (IST)
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  • पूर्व विधायक उमा शंकर के बेटे प्रिंस यूकेश रहे मौजूद

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई. इसमें संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई. बैठक में 10 बूथ पर एक सेक्टर बनाने का फैसला लिया गया.

वहीं 50 प्रतिशत युवाओं को कमेटी में जगह देने पर भी सहमति बनी है. वहीं सेक्टर अध्यक्ष निगरानी करेगा. बैठक में तय किया गया कि 10 बूथों को मिलाकर एक सेक्टर बनाया जाएगा. सेक्टर अध्यक्ष इन 10 बूथों पर संगठन की गतिविधियों की निगरानी करेगा. इसके बाद सेक्टर अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देगा.

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बूथ स्तर से जिला स्तर पर रहेगी पार्टी की नजर

विधानसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को जिला अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे. इस तरह पार्टी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की गतिविधियों पर नजर रखेगी. बसपा ने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है. पार्टी की कमेटियों में 50 फीसदी युवाओं को हिस्सेदारी देने की तैयारी है. माना जा रहा है कि इसके जरिए बसपा युवा वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी.

बैठक में संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन हुआ. जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर को अपने क्षेत्र के जिताऊ प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार कर बसपा सुप्रीमो मायावती को देनी होगी. इसके बाद पार्टी नेतृत्व प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम फैसला लेगा.

बैठक में मौजूद रहे उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस यूकेश 

बैठक में स्वर्गीय विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस यूकेश भी शामिल हुए. बसपा ने इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों को बुलाया था. ऐसे में प्रिंस यूकेश की मौजूदगी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि प्रिंस यूकेश को पार्टी संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगभग तय कर चुकी है. हालांकि, इस पर बसपा की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बैठक में उनकी मौजूदगी को 2027 चुनाव को लेकर अहम सियासी संकेत माना जा रहा है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 31 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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BSP MAYAWATI UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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