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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में दलबदलुओं से सियासी दलों को कितना फायदा? क्या बोले एक्सपर्ट

UP में दलबदलुओं से सियासी दलों को कितना फायदा? क्या बोले एक्सपर्ट

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का टिकट की चाहत में पार्टियों का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि दल बदलने वाले नेताओं पार्टियों को कितना फायदा होगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 28 Oct 2026 07:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले नेताओं का टिकट की चाहत में पार्टियों का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस दौड़ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है. हालांकि ये सिलसिला पहली बार नहीं हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) दोनों में नेताओं ने पाला बदला था. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दल-बदल का ट्रेंड देखने को मिला था. अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखा जा रहा है.

सपा में हो रही ज्वाइनिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं से पार्टी को वास्तव में फायदा होगा? क्या पार्टी में नए नेताओं के आने से पुराने कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव होता है? इसके साथ कई और सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा से बातचीत.

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सवाल: चुनाव से ठीक पहले नेता पार्टी क्यों बदलते हैं?

योगेश मिश्रा: चुनाव के समय पार्टी बदलने वालों को ‘मौसम विज्ञानी’ कहते है. वो चुनाव से पहले राजनीतिक हवा का रुख भांप लेते है. वे देखते हैं कि किस पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और किसके जीतने की संभावना ज्यादा है. उसी हिसाब से अपना राजनीतिक फैसला लेते हुए पार्टी में जाते हैं. हालांकि, हर नेता के दल बदलने की वजह एक जैसी नहीं होती. कुछ विचारधारा के कारण तो कुछ टिकट और राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर पार्टी बदलते हैं.

सवाल: दूसरी पार्टी से आए नेताओं से दल को फायदा होता है?

योगेश मिश्रा: कोई भी पार्टी सभी सीटों पर समान रूप से मजबूत नहीं होती. किसी क्षेत्र में पार्टी का संगठन मजबूत होता है, तो कहीं उसे प्रभावशाली उम्मीदवार की जरूरत होती है. दूसरी पार्टी से आने वाला नेता अपने साथ समर्थक और स्थानीय समीकरण लेकर आते है. जिससे पार्टियों को फायदा मिलता है. पार्टियों में जातियों के बड़े नेता शामिल हो जाते है पर ये जरूरी नहीं कि उसके समर्थक भी नई पार्टी के साथ आ जाएं.

सवाल: 2022 और 2024 में भी दल-बदल देखने को मिला, क्या इससे पार्टियों को फायदा हुआ?

योगेश मिश्रा: 2014 और 2017 के चुनावों में बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हुए थे. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और सपा, दोनों में नेताओं के आने-जाने का सिलसिला चला. यही सब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था. जोकि साफ तौर पर दिखा और बता रहा है कि नेता चुनावी संभावनाओं के आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं. हालांकि, किसी नेता के पार्टी बदलने से चुनाव में जीत की गारंटी नहीं मिलती.

सवाल: इस बार सपा में हो रही ज्वाइनिंग से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान?

योगेश मिश्रा: सपा को फायदा तभी होगा, जब दूसरे दलों से आने वाले नेता अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हों और पार्टी को चुनावी मजबूती दें. अगर किसी सीट पर सपा कमजोर है और वहां कोई प्रभावशाली नेता पार्टी में शामिल होता है, तो उसका फायदा मिल सकता है. लेकिन अगर नेता सिर्फ टिकट की उम्मीद में आ रहे हैं और उनका जनाधार मजबूत नहीं है, तो ज्वाइनिंग का फायदा सीमित रह सकता है. 

सवाल: क्या बाहरी नेताओं को शामिल करना पुराने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात नहीं है?

योगेश मिश्रा: पार्टी के पुराने कार्यकर्ता वर्षों तक संगठन के लिए मेहनत करते हैं. उन्हें उम्मीद होती है कि चुनाव के समय उनकी मेहनत और समर्पण को महत्व मिलेगा. ऐसे में अगर बाहर से आया नेता टिकट या बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर लेता है, तो पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है. हालांकि, पार्टी के सामने चुनाव जीतने की चुनौती भी होती है. 

सवाल: क्या राजनीतिक दल सभी सीटों पर बाहरी नेताओं के सहारे चुनाव जीत सकते हैं?

योगेश मिश्रा: हर सीट का अपना समीकरण होता है. पार्टियों के पास अपने खुद के दम पर सीटें कम होती है. ऐसे में वो जातियों के नेताओं पर फोकस करते है. कई सीटों पर पार्टी का संगठन और स्थानीय नेतृत्व मजबूत होता है, तो कहीं उसे नए चेहरे की जरूरत पड़ती है. ऐसे में दूसरी पार्टी से आए नेता को शामिल करना रणनीति का हिस्सा हो सकता है. लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग पर्याप्त नहीं है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 28 Oct 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
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