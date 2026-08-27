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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरपाल मौर्य बोले, ‘2027 में सपा का पिंडदान करेंगे पिछड़े-अति पिछड़े’

अमरपाल मौर्य बोले, ‘2027 में सपा का पिंडदान करेंगे पिछड़े-अति पिछड़े’

अमरपाल मौर्य ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े गरीब लोगों ने समाजवादी पार्टी के 'गुंडा राज' को जमीन में दफनाने का काम किया था. उसी तरह अब 'पिंडदान' करेंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Aug 2026 08:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी का पिंडदान कर देंगे.

अमरपाल मौर्य ने कहा, 2017 में उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े गरीब लोगों ने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को जमीन में दफनाने का काम किया था. 2022 में उसी संकल्प को दोहराते हुए समाजवादी पार्टी को गंगा जी में ले जाकर प्रवाहित करने का काम किया.

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गया जी में पिंडदान का दावा 

बीजेपी नेता ने कहा कि अब 2027 के चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा संकल्प लिया है. उन्होंने कहा, 2027 में गया जी ले जाकर समाजवादी पार्टी का पूरा पिंडदान करके छोड़ेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में इनका भूत भी दिखाई न दे.

अति पिछड़े गरीब का बेटा प्रधानमंत्री

अमरपाल मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि देश के अंदर एक अति पिछड़े और गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित करके काम कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े, अति पिछड़े और वंचित वर्गों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है.

यहां बता दें कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग को रिझाने के लिए सपा एक ओर PDA यानि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर दांव खेल रही है तो इसके जवाब में बीजेपी भी पिछड़े नेताओं को आगे कर अपनी रणनीति साध रही है. हालांकि अमरपाल मौर्य के बयान का जवाब सपा की ओर से नहीं आया है. लेकिन देर सवेर सपा इसका जवाब जरुर देगी. सोशल मीडिया पर भी दोनों तरफ से लगातार कटाक्ष चलते हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:42 PM (IST)
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