यूपी चुनाव 2027: वाराणसी की इन दो सीटों पर अखिलेश यादव का खास फोकस, आंकड़ें हैं वजह

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल अभी से ही धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. इस प्रदेश की राजनीति के लिए कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसके लिए लखनऊ का सफर आसान हो जाता है. पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र वाराणसी है, जहां आठ विधानसभा की सीटें हैं. वाराणसी जनपद के शहरी क्षेत्र में चार विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अभी से ही दो विधानसभा सीटों पर खास फोकस किया है, वह वाराणसी की उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा सीट है.

वाराणसी की दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा पर फोकस क्यों?

समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी जनपद के शहरी क्षेत्र में दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा सीट पर पार्टी ने खास फोकस किया है. उत्तरी विधानसभा सीट पर वर्तमान समय में विधायक और मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं जिन्होंने पिछले 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को 40776 वोट से हराया था. लेकिन इस बार उत्तरी विधानसभा में SIR के दौरान सबसे ज्यादा मतदाताओं की सूची से बाहर होने की बात कही जा रही है.

समाजवादी पार्टी हर वर्ग के मतदाताओं पर रख रही नजर

दक्षिणी विधानसभा सीट पर बीजेपी के ही विधायक ने जीत हासिल की थी लेकिन मुकाबला बेहद कांटेदार रहा और इस सीट पर ज्ञानवापी से लेकर दालमंडी और व्यापारियों के अनेक ऐसे विषय हैं जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी मतदाताओं को अपने तरफ खींचना चाहेगी. हालांकि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दशकों से दबदबा रहा है. सपा नेता इन सीटों पर अभी से ही हर वर्ग के मतदाताओं पर खास नजर रखे हुए हैं.

टिकट को लेकर अभी से ही 8-8 दावेदार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए जोर आजमाइश अभी से ही शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक वाराणसी की उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा सीटों की बात करें तो अभी से ही यहां 8-8 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. इसमें उत्तरी विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं. हालांकि देखना यह होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है.