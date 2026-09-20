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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: 'अगर BJP को रोकना है तो...', असदुद्दीन ओवैसी का सपा-कांग्रेस को मैसेज!

UP चुनाव: 'अगर BJP को रोकना है तो...', असदुद्दीन ओवैसी का सपा-कांग्रेस को मैसेज!

कानपुर में जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इशारों- इशारों में गठबंधन को लेकर संदेश दिया. उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 20 Sep 2026 08:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हो गए हैं. इसको लेकर रविवार को उन्होंने कानपुर में जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया. उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने से रोकनी है तो साथ आइए.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हमारी पार्टी ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने. हमनें तमाम पार्टियों से कहा कि अगर बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना चाहते हैं तो AIMIM से हाथ मिलाइए. आप और हम बाबा को फिर मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगे.

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'ये तूफान से पहले की खामोशी'

उन्होंने आगे कहा, "मैं ये फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी मेरी बात को कमजोरी समझ रहे हैं को मैं कहना चाहता हूं कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है, इसको कमजोरी मत समझना. हम आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं. 

'बिहार में हमारा मजाक उड़ाया गया, लेकिन 5 सीटें मिलीं'

हैदराबाद से सांसद ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में 6 सीट मांगा था. आपने मजाक उड़ाया. अलग अलग बातें कहीं. सीमांचल की जनता ने दोबारा पार्टी के पांच विधायक चुने. तुम्हारी झूठ का जवाब सीमांचल की जनता ने वोट के हक का इस्तेमाल किया. आपने अपने मुस्लिम सांसदों को उतार दिया, लेकिन सीमांचल की जनता ने कहा कि ओवैसी की पार्टी को वोट डालेंगे.

'2 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा'

ओवैसी ने जनसभा में ये भी कहा, "मैं दोबार कह सकता हूं कि चुनाव के बाद रोना नहीं. मैं आज तैयार हूं, आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अगर ये समझ सकते हैं तो समझें. हम 2 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे. उसके बाद जिससे भी गठबंधन होगा, हम ऐलान करेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ूंगा."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Kanpur News UP NEWS UP Assembly Election 2027
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